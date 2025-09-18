Les écouteurs Nothing Ear (3) permettent de parler au boîtier de charge

Nothing lance aujourd’hui ses écouteurs Ear (3) avec un boîtier partiellement en métal, un nouveau Super Mic intégré, des transducteurs de 12 mm, une réduction de bruit adaptative jusqu’à 45 dB et une autonomie portée jusqu’à 10 heures par charge.

Audio repensé et meilleure réduction de bruit

Les Ear (3) adoptent pour la première fois des éléments métalliques en aluminium dans leur construction, tout en conservant l’ADN transparent de la marque. Disponibles en précommande dès aujourd’hui et en vente générale le 25 septembre, ils coûtent 179 euros.

Nothing équipe les écouteurs de nouveaux transducteurs dynamiques de 12 mm, contre 11 mm sur la génération précédente, pour renforcer les basses et élargir la scène sonore. Cette évolution s’accompagne d’une signature sonore privilégiant davantage les fréquences graves, même sans l’amélioration des basses activée.

La réduction de bruit active grimpe jusqu’à 45 dB avec un mode adaptatif en temps réel, plaçant ces écouteurs parmi les références de leur gamme tarifaire selon les premiers tests. Néanmoins, ils restent pris en défaut par les bruits soudains, contrairement aux modèles haut de gamme comme les Bose QuietComfort Ultra Earbuds.

Aussi, les Ear (3) abandonnent le codec LHDC au profit du LDAC de Sony, améliorant considérablement la compatibilité avec les smartphones Android, notamment Samsung qui ne supportait pas LHDC. Cette transition vers l’audio haute résolution s’étend désormais aux appareils Google Pixel et Galaxy, bien que les utilisateurs d’iPhone restent exclus de cette fonctionnalité.

Autonomie et connectivité modernisées

L’autonomie fait un bond avec 10 heures d’écoute sans la réduction de bruit (contre 6 heures précédemment) et 5 heures et demie avec la réduction de bruit activée. Le boîtier porte l’autonomie totale à 38 heures, avec support de la charge rapide et sans fil.

La connectivité Bluetooth 5.4 propose également la connexion simultanée à deux appareils, tandis que le nouveau design métallique améliore de 20 % la sensibilité du signal pour réduire les coupures audio. Chaque écouteur intègre également trois micros directionnels et un capteur à conduction osseuse pour optimiser la qualité vocale.

Super Mic pour parler au boîtier de charge

Une autre nouveauté mise en avant est Super Mic. Le boîtier mis à jour des Nothing Ear (3) comprend désormais un bouton « Parler » ainsi que deux micros. Nothing affirme que ce micro offre une meilleure réduction du bruit pouvant atteindre 95 dB, ce qui le rend idéal pour les environnements bruyants.

Concrètement, lorsque vous utilisez les écouteurs, le boîtier peut servir de micro alternatif pour les appels, les notes vocales ou l’utilisation d’un assistant comme Gemini. En appuyant sur le bouton « Parler » pendant un appel, vous passez des écouteurs au boîtier, que vous pouvez tenir près de votre bouche pour profiter pleinement de la meilleure réduction du bruit et du micro amélioré.

Vous pouvez également l’utiliser pour prendre des notes vocales avec l’application Essential Space de Nothing. La compatibilité peut toutefois s’avérer un peu compliquée. Nothing affirme que cela fonctionnera avec les appels téléphoniques et la plupart des principales applications telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, ainsi que WhatsApp et WeChat. Mais les messages vocaux dans les applications d’enregistrement et même l’application Appareil photo de votre téléphone pourraient ne pas pouvoir utiliser ce micro.