Lunettes IA : la Norvège prépare une interdiction dans certains lieux publics

La Norvège prépare une réponse réglementaire aux lunettes dotées d’une caméra et de fonctions d’intelligence artificielle. Le gouvernement veut soumettre au Parlement une interdiction temporaire dans certains lieux publics, le temps qu’un groupe d’experts définisse des règles nationales plus durables. Le projet ne vise pas à bannir entièrement ces appareils : il cherche à protéger les personnes qui peuvent être filmées, photographiées ou enregistrées sans s’en rendre compte dans les espaces où elles sont particulièrement exposées, tout en maintenant des usages privés et des exceptions utiles.

Une interdiction ciblée plutôt qu’un bannissement général

Le ministère norvégien de la Numérisation cite une liste très large de lieux susceptibles d’être concernés : écoles, crèches, aires de jeux, clubs de jeunesse, universités, établissements de santé, piscines, salles de sport, vestiaires et douches. Des espaces ouverts comme les parcs, les plages, les musées, les centres commerciaux et certains événements publics sont également évoqués. La liste définitive reste à construire, et cette incertitude est importante : une règle appliquée de la même manière dans un vestiaire et sur une place publique poserait des questions de proportionnalité très différentes.

Le gouvernement doit aussi déterminer quels produits entreront dans le champ du texte. Une possibilité consisterait à viser toute paire de lunettes capable d’enregistrer de l’image ou du son. Une autre serait de limiter l’interdiction aux appareils qui combinent caméra, microphones et traitement par IA. Une définition trop étroite pourrait être rapidement dépassée par de nouveaux formats, tandis qu’une formulation trop large risquerait d’englober des dispositifs d’assistance destinés aux personnes malvoyantes ou à d’autres publics vulnérables.

Le ministre Torgeir Micaelsen résume l’enjeu en expliquant que chacun doit pouvoir savoir s’il est photographié, filmé ou enregistré. Cette exigence devient difficile à respecter avec des lunettes dont l’objectif est minuscule et dont le voyant lumineux peut passer inaperçu. Contrairement au smartphone, qui doit généralement être levé et orienté vers une scène, un appareil porté sur le visage peut enregistrer depuis le point de vue naturel de son propriétaire, sans geste évident.

Le problème ne se limite plus à la caméra

Les lunettes connectées existent depuis plus d’une décennie, mais l’IA modifie la nature du risque. Une séquence captée peut désormais être transcrite, résumée, indexée, traduite ou interrogée presque instantanément. La reconnaissance d’objets, l’analyse d’une conversation et la recherche contextuelle réduisent la distance entre l’enregistrement brut et son exploitation. Le débat porte donc autant sur ce que l’appareil peut déduire que sur ce qu’il peut voir.

En France, des plaintes de femmes filmées dans la rue ont déjà conduit à plusieurs enquêtes, tandis que le parquet de Paris s’est saisi de vidéos diffusées sans consentement. Ces affaires concernent surtout l’usage social et la publication des images, mais elles éclairent la décision norvégienne : les règles générales sur la vie privée interviennent souvent après la captation ou la diffusion, alors qu’une restriction géographique cherche à empêcher l’enregistrement dans les lieux les plus sensibles.

Les fabricants explorent déjà des réponses matérielles et commerciales. Nous avons récemment parlé de lunettes sans caméra qui miseraient sur l’audio et l’IA afin de rassurer les utilisateurs. La suppression de l’objectif réduit le risque d’image clandestine, sans résoudre celui des conversations enregistrées ni celui des données contextuelles collectées en continu. Les indicateurs lumineux, les sons de déclenchement et les commandes vocales visibles peuvent améliorer la transparence, mais ils restent contrôlés par l’appareil lui-même et ne sont pas toujours compris par les personnes alentour.

Des exceptions indispensables, mais difficiles à contrôler

Oslo envisage explicitement des dérogations pour des usages socialement utiles et pour des personnes vulnérables. Des lunettes capables de décrire une scène, lire un panneau ou guider un déplacement peuvent constituer une aide à l’autonomie. Une interdiction absolue créerait alors une discrimination au nom de la protection de la vie privée. Le futur texte devra probablement distinguer l’assistance en temps réel, la conservation des enregistrements, leur transfert vers le cloud et leur diffusion à des tiers.

Le contrôle pratique sera tout aussi délicat. Les modèles se ressemblent de plus en plus à des lunettes ordinaires, et un agent ne peut pas toujours déterminer à distance si une caméra fonctionne. Les établissements concernés auront besoin de pictogrammes clairs, de procédures cohérentes et d’un régime de sanction applicable sans fouille disproportionnée. Les organisateurs d’événements, les écoles et les salles de sport devront aussi savoir comment gérer les exceptions, notamment lorsque l’utilisateur dépend réellement du dispositif.

Le gouvernement norvégien veut transmettre sa proposition au Storting aussi rapidement que possible, avant les recommandations du groupe d’experts. Ce calendrier traduit une volonté d’agir pendant que le marché se développe, mais le texte temporaire sera jugé sur sa précision. En définissant clairement les lieux, les fonctions interdites et les dérogations, la Norvège pourrait fournir un modèle à d’autres pays européens. Une règle vague, en revanche, déplacerait simplement le conflit vers les commerçants, les écoles et les tribunaux sans donner aux citoyens un moyen simple de savoir quand ils sont réellement protégés.