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KultureGeek Internet Deezer va proposer d’exclure les musiques générées par IA
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Deezer va proposer d’exclure les musiques générées par IA

3 min.
13 Oct. 2026 • 14:10
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Deezer prépare un bouton permettant aux utilisateurs d’exclure les morceaux entièrement générés par intelligence artificielle des résultats de recherche. La fonction sera déployée dans le monde entier avant la fin de 2026 et pourra être activée ou désactivée à tout moment.

Deezer Musique Generee Par IA

Jusqu’ici, Deezer identifiait les morceaux générés par IA et les écartait de ses recommandations algorithmiques et de ses playlists éditoriales. Le nouveau filtre donnera directement la main aux utilisateurs qui pourront choisir de ne plus voir ces contenus lorsqu’ils recherchent de la musique.

Une fois l’option activée, les musiques et les albums identifiés comme entièrement générés par IA disparaîtront des résultats de recherche. Les profils d’artistes associés à ces contenus seront également masqués dans les résultats concernés. L’utilisateur pourra retrouver ces morceaux en désactivant le filtre. Deezer précise que le système cible les créations intégralement synthétiques : l’annonce ne prévoit pas d’exclure systématiquement les morceaux réalisés par des artistes humains avec l’aide d’outils d’intelligence artificielle.

Le filtre s’appuie sur la technologie de détection développée par Deezer depuis 2025. Celle-ci recherche des signatures caractéristiques des générateurs musicaux, notamment ceux de Suno, Udio et Riffusion. L’entreprise indique que son système peut être adapté à d’autres outils à condition de disposer d’exemples pertinents pour les identifier. La détection n’est donc pas une simple déclaration de l’artiste ou du distributeur : elle repose sur une analyse technique des contenus.

90 000 morceaux générés par IA reçus chaque jour

Pour justifier cette nouvelle fonctionnalité, Deezer met en avant l’ampleur du phénomène. La plateforme affirme recevoir près de 90 000 titres entièrement générés par IA chaque jour, soit plus de la moitié des morceaux livrés quotidiennement lors des journées les plus chargées. Entre janvier 2025 et août 2026, elle dit avoir détecté plus de 42 millions de titres synthétiques et avoir identifié 14 millions d’albums.

Cette abondance pose aussi un problème de fraude au streaming. Selon Deezer, les morceaux entièrement générés par IA ne représentent que 1 à 3 % des écoutes sur son service, mais jusqu’à 85 % des écoutes de ces titres étaient frauduleuses en 2025. La plateforme retire les écoutes artificielles du calcul des rémunérations versées aux ayants droit. L’objectif est notamment d’éviter que des écoutes automatisées captent une part des revenus destinés aux artistes.

La plateforme s’appuie également sur une étude menée avec Ipsos en novembre 2025 auprès de 9 000 personnes dans huit pays, dont la France. Selon ses résultats, 45 % des utilisateurs de services de streaming interrogés souhaiteraient pouvoir filtrer les morceaux entièrement générés par IA. L’étude indique aussi que 80 % des répondants veulent que ces créations soient clairement identifiées.

Deezer entend ainsi laisser coexister deux usages : les utilisateurs curieux de découvrir des musiques générées par IA pourront continuer à les écouter, tandis que ceux qui souhaitent privilégier les artistes humains pourront les masquer dans leurs recherches. Le déploiement mondial est prévu avant la fin de l’année, sans date précise pour le moment.

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