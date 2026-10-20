Cyberpunk: Edgerunners 2 est disponible sur Netflix avec ses 10 épisodes

Cyberpunk: Edgerunners 2 est désormais disponible sur Netflix en France, avec ses dix épisodes mis en ligne simultanément ce 20 octobre. Cette nouvelle série animée retourne à Night City sans prolonger l’histoire de David Martinez : elle suit une équipe inédite, adopte une intrigue autonome et peut donc être regardée sans attendre une véritable saison 2 au sens classique.

Une nouvelle équipe dans la même Night City

Studio Trigger et CD Projekt Red ont choisi de conserver l’univers de Cyberpunk 2077 tout en repartant sur de nouvelles bases. Le récit est présenté comme une chronique de vengeance et de rédemption centrée sur d’autres mercenaires. Les personnages de la première série ne sont donc pas replacés artificiellement au centre d’une histoire qui s’était achevée.

Cette structure en anthologie permet de retrouver les règles de Night City : les implants cybernétiques, les mégacorporations, les gangs et le fossé entre le spectacle public et la violence quotidienne. Elle laisse aussi aux auteurs la liberté d’explorer de nouveaux quartiers et d’autres niveaux de la société sans devoir revenir sur le destin des protagonistes précédents.

La distribution vocale japonaise comprend notamment Momoka Terasawa, Akari Kitō, Kentarō Tone et Kōki Uchiyama. Kai Ikarashi réalise la série après avoir travaillé sur la première production, tandis que Bartosz Sztybor reste impliqué dans l’écriture. Studio Trigger assure à nouveau l’animation avec CD Projekt Red.

Dix épisodes disponibles sans diffusion hebdomadaire

Netflix a opté pour une sortie complète : aucun épisode supplémentaire n’est prévu chaque semaine. Les dix chapitres peuvent être visionnés dès maintenant dans les régions où la série est proposée, dont la France. La plateforme présente cette nouvelle histoire comme indépendante, même si elle utilise les lieux, les technologies et la mythologie du jeu Cyberpunk 2077.

La date de sortie était connue depuis le mois d’août et la première vraie bande-annonce avait déjà donné un aperçu de la violence et de la nouvelle direction visuelle (lire : Cyberpunk: Edgerunners 2 : le premier trailer nous replonge dans la violence de Night City). L’élément nouveau est la disponibilité effective de l’intégralité de la série, et non l’annonce d’un projet supplémentaire.

La nouvelle production reste étroitement liée au jeu, mais elle ne demande pas de connaître toutes ses quêtes. Night City sert de cadre commun, avec des lieux directement inspirés de l’environnement interactif. L’équipe de Trigger a d’ailleurs exploré la ville virtuelle comme un décor, en utilisant une caméra dans le jeu pour rechercher les rues et les points de vue adaptés aux scènes.

Une adaptation qui vit parallèlement aux autres projets Cyberpunk

La première série avait contribué à relancer l’intérêt pour Cyberpunk 2077 après son lancement difficile. CD Projekt Red a ensuite continué à développer la licence au-delà du jeu principal. Un film en prises de vues réelles est notamment en préparation chez Paramount, sans lien narratif annoncé avec Edgerunners 2.

Cette multiplication des formats ne transforme pas pour autant la nouvelle série en simple publicité. Trigger conserve son propre langage visuel, fondé sur des déformations rapides, des couleurs très contrastées et une action souvent brutale. Le changement de réalisateur doit aussi apporter une identité distincte, tout en restant reconnaissable pour les spectateurs du premier volet.

La page officielle de Netflix décrit Edgerunners 2 comme une histoire autonome de dix épisodes. Elle ne confirme ni troisième série, ni prolongation directe de cette nouvelle équipe. La classification, les pistes audio et les sous-titres peuvent varier selon le pays et les réglages du compte Netflix.