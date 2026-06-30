Cyberpunk: Edgerunners 2 : le premier (vrai) trailer nous replonge dans la violence de Night City

Netflix et Studio Trigger dévoilent le premier trailer de Cyberpunk: Edgerunners 2. Près de quatre ans après la série animée tirée de l’univers de Cyberpunk 2077, cette nouvelle production abandonne David Martinez et son équipe pour suivre une bande inédite dans les rues brutales de Night City.

Une histoire autonome avec quatre nouveaux personnages

Cette seconde saison adopte le format d’un récit indépendant en dix épisodes, à l’instar d’une mini-série en somme. Le teaser présente Weak Kingsley, un edgerunner expérimenté, Roman Carax, un jeune passionné d’images, D, un netrunner animé par la vengeance, et Talia Yang, une représentante du monde des corporations prête à franchir la ligne rouge.

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Les premières séquences montrent Roman documentant les opérations violentes de ses nouveaux alliés. Dans une ville où l’attention se gagne par le sang et le spectaculaire, son regard pourrait devenir l’un des fils conducteurs de cette nouvelle histoire.

Studio Trigger retrouve l’énergie visuelle d’Edgerunners

La bande-annonce confirme le retour d’une animation nerveuse, de couleurs saturées et d’une mise en scène qui ne cherche pas à édulcorer la cruauté de Night City. Kai Ikarashi, réalisateur de l’épisode Girl on Fire dans la première saison, prend cette fois les commandes de l’ensemble de la saison.

Bartosz Sztybor est de retour comme scénariste, producteur et showrunner, aux côtés de Masahiko Ōtsuka. Ichigo Kanno signe de son côté le chara-design. Cette continuité créative devrait permettre à la série de conserver son identité tout en évitant de reproduire la trajectoire de David et Lucy.

Un retour attendu à l’automne sur Netflix

Cyberpunk: Edgerunners 2 arrivera sur Netflix à l’automne 2026. Avec une équipe largement reconduite et un récit pensé pour attirer ceux qui n’avaient pas vu la première saison, Studio Trigger pourrait bien signer de nouveau l’une des œuvres de S.F les plus marquantes de 2026.