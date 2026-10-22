Claude Duet : Anthropic lance un agent IA proactif qui travaille en arrière-plan

Anthropic présente Claude Duet, un assistant capable de prendre l’initiative pour préparer les priorités du jour et poursuivre des tâches en l’absence de l’utilisateur. Cette application distincte de Claude entre dans une phase d’expérimentation sur liste d’attente, avec l’ambition de devenir un outil de travail quotidien pour les professionnels et les petites entreprises.

Un agent qui travaille même lorsque l’ordinateur est éteint

Conçu autour de Claude Opus 5.5, Claude Duet consulte les applications auxquelles l’utilisateur lui donne accès. Chaque matin, il prépare une synthèse des éléments qu’il juge prioritaires : messages en attente, rendez-vous, factures ou dossiers à traiter. Il peut ensuite revenir vers son propriétaire lorsqu’une situation lui paraît nécessiter une décision. L’utilisateur peut préciser les sujets sur lesquels il souhaite être averti et la fréquence des notifications.

Le travail s’effectue dans une machine virtuelle distante, dotée de son propre navigateur. Le téléphone et l’ordinateur n’ont donc pas besoin de rester allumés.

Duet reprend la mémoire, les compétences et les applications connectées au compte Claude. Anthropic annonce la prise en charge de plus de 6 000 connecteurs et extensions de son Marketplace, avec des services comme Gmail, Slack, QuickBooks, Stripe, Gusto, LinkedIn, DocuSign, HubSpot, Canva ou Shopify. L’intérêt est de pouvoir enchaîner plusieurs étapes entre ces outils : repérer une facture impayée dans un logiciel comptable, retrouver les échanges avec le client et préparer une relance à faire valider.

Les demandes peuvent aussi aller au-delà de l’administratif. Anthropic cite la construction de tableaux de bord, les prévisions financières et le prototypage d’applications Web. L’entreprise reconnaît néanmoins que cette première version peut mal comprendre une conversation ou accorder trop d’importance à un élément. Les tâches personnelles, comme la réservation de billets, sont moins bien prises en charge. Il n’est pas non plus encore possible de regarder le navigateur de l’agent pendant qu’il travaille.

Cette approche rejoint celle des agents Dots d’OpenAI et de Muse de Meta. Ces services cherchent à prolonger le travail entre deux conversations, en conservant le contexte et en coordonnant plusieurs applications sans réclamer une consigne à chaque étape.

Envoyer, payer ou supprimer exige un accord

L’autonomie annoncée concerne d’abord la lecture, la rédaction et la préparation du travail. Selon les règles décrites par Anthropic, Duet doit présenter l’action et attendre une validation avant d’envoyer un message, de payer, de signer un document ou de supprimer un élément. Certaines opérations restent exclues même si l’utilisateur les autorise, notamment les transactions sur des titres financiers et les transferts d’argent entre comptes. Chaque application connectée peut également être déconnectée.

Pour les achats, Duet peut utiliser Link, le portefeuille numérique de Stripe, ou Shop Pay. Link demande une approbation de la dépense et règle avec une carte virtuelle, afin de ne pas partager le véritable numéro de carte. Une intégration avec 1Password doit suivre. Anthropic précise par ailleurs que les mots de passe et les jetons de connexion sont gérés par une infrastructure séparée : le modèle ne les voit pas directement.

Reste le risque qu’une instruction malveillante, dissimulée dans une page ou un contenu consulté, détourne l’agent de sa tâche. Pour limiter ces injections de prompt et les fuites de données, Anthropic met en avant des tests d’intrusion internes et externes ainsi qu’un système chargé de filtrer les messages contenant des informations très sensibles. Ces protections décrivent les moyens mis en place par le fournisseur ; elles ne permettent pas de considérer chaque action de l’agent comme fiable par défaut.

Un lancement américain qui partage les quotas de Claude

Cette première version est proposée sur iOS, Android et claude.ai, séparément de l’application Claude principale. Elle est incluse dans les abonnements Pro et Max, mais l’accès commence aux États-Unis et nécessite de passer par une liste d’attente. Aucun calendrier n’est annoncé pour l’Europe, les comptes gratuits ou les formules Team et Enterprise.

Les vérifications en arrière-plan consomment les mêmes quotas que les autres usages de Claude. Un projet complexe peut aussi nécessiter de nombreux échanges avec le modèle et réduire la capacité restante pour les conversations classiques. Anthropic a donc choisi de consulter les comptes connectés toutes les quelques heures : une surveillance permanente épuiserait plus rapidement l’allocation de l’abonné.