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OpenAI dévoile Dots, des agents IA qui travaillent seuls en continu

5 min.
29 Sep. 2026 • 21:55
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OpenAI lève le voile sur Dots, des agents IA conçus pour travailler en continu en arrière-plan à partir des objectifs de l’utilisateur. S’appuyant sur GPT-6 Astra, ils disposent de leur propre ordinateur dans le cloud et peuvent se connecter à plus de 4 000 applications.

OpenAI Dots

Les agents Dots continuent de travailler après la conversation

OpenAI présente Dots comme une nouvelle catégorie d’agents IA toujours actifs. Une fois qu’un utilisateur lui confie un projet, le Dot peut poursuivre différentes tâches sans nécessiter une instruction à chaque étape, tout en envoyant des mises à jour, des questions ou des demandes d’approbation lorsque cela s’avère nécessaire.

Chaque Dot utilise son propre ordinateur et navigateur dans le cloud pour effectuer son travail. L’utilisateur peut suivre son activité à tout moment et, s’il l’autorise, connecter également son ordinateur personnel afin que l’agent puisse intervenir directement dans son environnement de travail.

OpenAI Dots Agent

OpenAI donne plusieurs exemples de cette approche. Un développeur peut demander à son Dot de surveiller les retours des utilisateurs, d’identifier des bugs, de préparer des corrections, de les tester et de présenter les modifications pour validation. Un créateur de contenu peut lui confier une transcription afin qu’il sélectionne des extraits, prépare des notes et rédige des publications pour les réseaux sociaux.

L’agent peut également effectuer des tâches de manière proactive. OpenAI explique ainsi qu’un Dot de test a détecté qu’un utilisateur avait oublié d’envoyer une facture à une publication, l’a préparée puis l’a soumise à son propriétaire pour approbation. L’entreprise d’intelligence artificielle indique aussi que les Dots peuvent effectuer des recherches proactives en arrière-plan grâce à des connexions en lecture seule aux applications autorisées.

Les Dots s’intègrent à ChatGPT, Slack et Teams

L’utilisateur peut communiquer avec son Dot depuis ChatGPT sur ordinateur, le Web et mobile, mais aussi via Slack et Microsoft Teams. L’agent conserve le contexte entre ces différents canaux, ce qui permet par exemple de lancer un projet dans ChatGPT puis de poursuivre les échanges avec une équipe dans Slack. Les appels vocaux sont également disponibles depuis ChatGPT.

OpenAI Dots Agent Mobile

Pour l’instant, chaque utilisateur peut créer un seul Dot principal, lui attribuer un nom et le personnaliser. OpenAI prévoit ensuite de permettre à plusieurs agents de travailler ensemble. L’entreprise développe également des Dots spécialisés destinés aux sociétés avec leur propre identité, leurs identifiants et des accès définis aux systèmes de l’entreprise.

Ces agents IA spécialisés font déjà l’objet de tests dans plusieurs domaines chez OpenAI, notamment les achats, le traitement des factures, le marketing par e-mail, le support client et les contrats commerciaux. OpenAI travaille également avec Microsoft pour intégrer ces Dots aux contrôles de gouvernance et de sécurité d’Agent 365.

OpenAI encadre les actions autonomes

L’autonomie des Dots s’accompagne de règles destinées à limiter les actions qu’ils peuvent effectuer seuls. Les utilisateurs peuvent définir des règles personnalisées pour autoriser certaines opérations, imposer une validation ou bloquer des actions, tandis que les protections intégrées d’OpenAI restent toujours applicables.

OpenAI ajoute également une fonction d’auto-évaluation qui vérifie certaines actions susceptibles d’affecter des comptes ou de partager des informations. Le système détermine si l’agent IA peut poursuivre, s’il doit demander l’accord de l’utilisateur ou si celui-ci doit effectuer lui-même l’opération. Les tâches sensibles, comme la modification d’un mot de passe, restent notamment sous le contrôle direct de l’utilisateur.

OpenAI commence le déploiement de Dots auprès des utilisateurs ChatGPT Pro et Business Premium dans plusieurs pays (l’Europe n’y a pas le droit pour l’instant). Les utilisateurs Enterprise, ainsi que ceux d’Edu et Healthcare, peuvent accéder à la bêta lorsque l’administrateur de leur espace de travail l’active. Le premier Dot est inclus dans l’abonnement concerné, tandis que les conversations avec celui-ci ne décomptent pas les limites d’utilisation de ChatGPT.

Le lancement intervient quelques semaines après l’arrivée de Muse chez Meta qui propose lui aussi un assistant IA personnalisable capable d’effectuer des tâches en ligne. Avec Dots, OpenAI pousse toutefois davantage l’idée d’un agent persistant capable de poursuivre son travail en arrière-plan et de conserver le contexte de ses interactions au fil du temps.

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