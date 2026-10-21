Narnia : sa bande-annonce dépasse 481 millions de vues en une semaine

La première bande-annonce de Narnia : Le Neveu du magicien a dépassé 481,3 millions de vues cumulées sur ses sept premiers jours, selon les données de WaveMetrix rapportées le 21 octobre. Ce nouveau chiffre constitue une évolution nette depuis la révélation des images : il place le film de Greta Gerwig très au-dessus des démarrages mesurés pour Barbie, Wonka et Super Mario Galaxy, le film.

Un lancement presque deux fois supérieur à Barbie

WaveMetrix attribue exactement plus de 481,3 millions de vues en sept jours à la bande-annonce diffusée le 13 octobre. Sur une fenêtre identique, Barbie avait atteint 240 millions, Wonka 237,2 millions et Super Mario Galaxy, le film 281,6 millions. La nouvelle adaptation de C. S. Lewis dépasse donc de peu 70 % le score attribué à Mario et franchit le double de Wonka.

Cette comparaison est particulièrement observée parce que Narnia et Barbie partagent la même réalisatrice. Greta Gerwig passe d’un phénomène culturel porté par Warner Bros. à une production Netflix pensée pour les salles avant son arrivée en streaming. Le chiffre ne mesure cependant ni des spectateurs uniques ni des billets vendus : il additionne des lectures de vidéo sur différentes plateformes. Une même personne peut regarder plusieurs fois la bande-annonce, et les vues issues de campagnes sponsorisées ne se confondent pas avec une intention d’achat.

Le résultat reste un indicateur massif de curiosité. Nous avions présenté la première bande-annonce de Narnia lors de sa mise en ligne. Elle introduit David McKenna et Beatrice Campbell dans les rôles de Digory et Polly, deux enfants entraînés vers le Bois d’entre les mondes grâce aux anneaux magiques de l’oncle Andrew, interprété par Daniel Craig.

Netflix mise sur un événement de cinéma

Le Neveu du magicien raconte la création de Narnia et précède chronologiquement Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique, bien que le roman ait été publié plus tard. C’est la première adaptation à l’écran de ce volume. Emma Mackey incarne Jadis, future Sorcière blanche, tandis que Meryl Streep prête sa voix à Aslan. Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough et Susan Wokoma complètent la distribution.

Le calendrier officiel de Netflix prévoit une sortie en salles le 12 février 2027, avec des avant-premières IMAX à partir du 10 février. Le film doit ensuite rejoindre Netflix le 2 avril. Sony Pictures Entertainment assurera la distribution hors d’Amérique du Nord. Cette fenêtre donne au long-métrage une trajectoire plus proche d’une grosse production de studio que des sorties cinéma généralement limitées du service.

La stratégie explique aussi l’ampleur de la campagne. La bande-annonce associe les images de Seamus McGarvey à Stairway to Heaven de Led Zeppelin, un titre que le groupe n’avait jamais accordé pour une bande-annonce. Gerwig a directement sollicité Robert Plant et Jimmy Page. La musique accompagne le passage d’un Londres terne vers les mondes fantastiques, transformant la vidéo en présentation de franchise autant qu’en aperçu du récit.