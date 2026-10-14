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Narnia : la première bande-annonce dévoile le film de Greta Gerwig

4 min.
14 Oct. 2026 • 17:10
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Netflix a dévoilé la première bande-annonce de Narnia : Le Neveu du magicien, le film écrit et réalisé par Greta Gerwig qui racontera la naissance du monde imaginé par C. S. Lewis. Les premières images confirment une sortie événement en salles le 12 février 2027, précédée d’avant-premières IMAX le 10 février, puis une arrivée sur Netflix le 2 avril 2027.

Le premier aperçu du Narnia de Greta Gerwig

Cette bande-annonce constitue la première présentation complète du projet. Le film adaptera pour la première fois au cinéma Le Neveu du magicien, roman publié en 1955 et conçu comme un récit des origines de Narnia. L’histoire suit Digory Kirke et Polly Plummer, deux enfants entraînés dans d’autres mondes par des anneaux magiques. Leur voyage les conduit à assister à la création de Narnia, bien avant les événements du Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique.

Les images montrent les deux jeunes héros, une Londres d’époque, le Bois d’entre-les-mondes et plusieurs éléments emblématiques du roman. Elles installent aussi Jadis, future Sorcière blanche, ainsi qu’Aslan. Netflix présente le long-métrage comme le point de départ de sa nouvelle adaptation des sept livres de C. S. Lewis, sans détailler à ce stade le calendrier des films suivants.

David McKenna et Beatrice Campbell incarnent Digory et Polly. Autour des deux nouveaux venus, la distribution réunit Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Daniel Craig, Meryl Streep, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough et Susan Wokoma. La musique originale est confiée à Mark Ronson et Andrew Wyatt, déjà collaborateurs de Greta Gerwig sur Barbie. Seamus McGarvey dirige la photographie, tandis que Jacqueline Durran signe les costumes et Neal Scanlan supervise la création des créatures.

Narnia Le Neveu du Magicien Affiche

Une vraie fenêtre cinéma avant Netflix

Le calendrier est inhabituel pour une production Netflix de cette ampleur. Les avant-premières IMAX commenceront le 10 février 2027, avant une sortie mondiale en salles le 12 février. La diffusion sur la plateforme n’interviendra que sept semaines plus tard, le 2 avril. Netflix assurera la distribution en Amérique du Nord, tandis que Sony Pictures Entertainment prendra le relais dans le reste du monde.

Cette stratégie précise et complète l’annonce de la sortie en salles faite précédemment. La nouveauté n’est donc pas l’existence du film ni son passage au cinéma, mais la publication de ses premières images, la confirmation de la distribution et la fixation des dates exactes pour les salles, l’IMAX et Netflix.

Le choix du Neveu du magicien permet à Greta Gerwig de repartir avant les adaptations déjà connues. Le roman explique notamment l’origine de la Sorcière blanche, l’arrivée du mal à Narnia et la création de plusieurs objets ou lieux qui réapparaissent ensuite dans la saga. Il offre aussi une porte d’entrée autonome pour les spectateurs qui ne connaissent ni les livres ni les trois films sortis entre 2005 et 2010.

Un chantier conçu comme une nouvelle saga

Netflix détient les droits d’adaptation de l’ensemble des Chroniques de Narnia depuis 2018. Greta Gerwig a été chargée de développer au moins deux films, mais la plateforme ne confirme pour l’instant que ce premier volet. Le communiqué officiel insiste sur une expérience pensée pour le grand écran, un positionnement renforcé par le partenariat avec IMAX et par l’intervention de Sony pour la distribution internationale.

Les sept romans se sont écoulés à plus de 120 millions d’exemplaires et ont été traduits dans plus de 60 langues. Cette notoriété donne au projet une base mondiale, mais le film devra aussi faire accepter une chronologie moins familière que celle du Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique. La bande-annonce remplit précisément cette fonction : elle présente Digory et Polly, montre la création de Narnia et établit le lien avec Aslan et Jadis sans transformer le film en simple préquelle explicative.

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