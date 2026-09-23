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Ray Gunn : la première bande-annonce du nouveau film de Brad Bird dévoile un polar SF rétrofuturiste

2 min.
23 Sep. 2026 • 16:30
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Après plus de trente ans de gestation, Ray Gunn sort enfin de l’ombre. Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce du nouveau long métrage d’animation de Brad Bird, réalisateur du Géant de Fer, des Indestructibles, de Ratatouille. et de… Mission Impossible Protocole Fantôme (le meilleur de la saga selon votre serviteur). Produit par Skydance Animation, le film mélange polar noir et science-fiction dans un univers rétrofuturiste spectaculaire.

Un détective privé dans un futur imaginé en 1939

L’action se déroule à Metropia, immense cité où humains et extraterrestres cohabitent. Raymond Gunn, doublé par Sam Rockwell, exerce encore comme détective privé alors que l’essentiel de la profession a été automatisé. Une affaire mêlant meurtre, aliens et Venus Nova, superstar interprétée vocalement par Scarlett Johansson, va l’entraîner dans une enquête particulièrement mouvementée. Tom Waits double Eyera, l’acolyte extraterrestre de Gunn, tandis que Matt Berry complète la distribution.

La bande-annonce dévoile des gratte-ciel Art déco, des voitures volantes et des armes rétro-futuristes, le tout en multipliant les codes visuels du film noir. Brad Bird, également réalisateur du Tomorrowland de Disney, résume le métrage par une formule limpide : « Le Faucon maltais rencontre Buck Rogers ». A noter que ce superbe trailer est rythmé par une version ralentie de 6 Underground des Sneaker Pimps.

Le projet que Brad Bird voulait réaliser depuis trente ans

Imaginé dans les années 1990, Ray Gunn a longtemps échoué à trouver son chemin vers les écrans. Le réalisateur souhaitait pourtant depuis l’origine utiliser l’animation pour raconter une histoire dépassant les codes habituels de la SF. Netflix, qui investit massivement dans l’animation, lui offre finalement cette opportunité, et le résultat semble à la hauteur de l’excellente filmographie du réalisateur.

Ray Gunn connaîtra une sortie limitée en salles le 4 décembre avant son arrivée mondiale sur Netflix le 18 décembre 2026.

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