Netflix élargit son partenariat avec NBCUniversal et renouvelle son contrat avec DreamWorks Animation

Netflix a élargi son partenariat avec NBCUniversal : le streamer va accueillir les films live-action d’Universal et de Focus Features dès 2027, huit mois seulement après leur sortie en salle. En outre, Netflix a renouvelé son accord de licence exclusive pour les films d’animation d’Illumination et de DreamWorks Animation, ce qui permettra au numéro un du streaming vidéo lui de diffuser des titres animés populaires comme The Super Mario Bros. Film 2, Shrek 5 et Minions 3 juste après leur sortie. Pour les films d’action d’Universal, Netflix conservera les droits exclusifs de diffusion en continu pendant 10 mois avant que les titres ne reviennent ensuite à Peacock.

Cette collaboration étendue va encore plus loin que le partenariat actuel d’Universal avec Amazon (qui a débuté en 2022), et prouve, s’il le fallait, que Netflix est bien décidé à enrichir à tout prix son catalogue avec des contenus de qualité, alors même que les productions de la marque au N rouge sont d’une qualité toute relative. Peacock de son côté a dû composer avec une perte d’abonnés sans doute liée aux augmentations de tarifs de l’abonnement, ce qui rend cette nouvelle alliance avec Netflix avantageuse pour les deux parties.