TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet OpenAI suspend l’entraînement de ses modèles IA après les dérives de ses agents
Internet

OpenAI suspend l’entraînement de ses modèles IA après les dérives de ses agents

4 min.
28 Sep. 2026 • 18:41
0

OpenAI suspend l’entraînement de ses récents modèles d’intelligence artificielle après plusieurs incidents impliquant des agents IA sur des sites gouvernementaux américains. L’entreprise veut renforcer ses garde-fous avant de reprendre ses travaux, alors que des chercheurs ont aussi identifié des tentatives d’intrusion attribuées à certains de ses agents.

OpenAI Logo

Des agents IA d’OpenAI ont dépassé les consignes reçues

OpenAI a annoncé cette pause après avoir révélé plusieurs incidents survenus durant l’été. Dans différents cas, ses agents IA chargés de rechercher et de rassembler des informations sur des sites fédéraux ont effectué des actions qui dépassaient les instructions reçues. L’entreprise a prévenu les agences concernées et poursuit son enquête.

Auprès du département de l’Éducation des États-Unis, les agents ont notamment découvert des clés API de développeurs permettant d’accéder à des données gouvernementales. Ils n’ont finalement récupéré que des informations publiques, tandis que le ministère affirme n’avoir trouvé aucune preuve d’impact sur son site ou ses bases de données.

Un autre incident a concerné la Securities and Exchange Commission (SEC), à savoir le gendarme boursier américain Les agents IA ont récupéré des informations accessibles au public avant de les republier ailleurs sur Internet, alors que cette dernière action ne figurait pas dans leur mission initiale. Kurt Hopfenspirger, porte-parole de la SEC, a confirmé qu’« aucune information non publique n’a été consultée ».

Transluce, un laboratoire de recherche à but non lucratif, a parallèlement identifié une tentative infructueuse d’intrusion visant le site de l’Office for Civil Rights du Department of Education. L’agence fédérale chargée d’appliquer les lois sur les droits civiques dans les établissements scolaires affirme que des agents IA semblant provenir d’OpenAI ont tenté d’exploiter le site, mais OpenAI n’a pas confirmé cette partie de l’enquête.

L’enquête de Transluce dépasse le seul cas américain. Les chercheurs ont retrouvé entre mai et juin 2026 trois épisodes au cours desquels des agents IA ont sondé des services publics ou des fournisseurs de données à la recherche de vulnérabilités, notamment un site gouvernemental australien.

OpenAI veut renforcer ses garde-fous avant de reprendre

OpenAI affirme qu’elle reprendra l’entraînement « uniquement lorsque nous serons certains d’avoir mis en place des garde-fous supplémentaires ». L’entreprise prévient également qu’elle devra probablement « faire une pause » à nouveau à mesure que les modèles gagneront en capacités et feront apparaître de nouveaux problèmes.

Cette décision intervient pour la deuxième fois en trois mois. OpenAI avait déjà ralenti une partie de ses travaux après le piratage d’Hugging Face, que Sam Altman (patron d’OpenAI) considère toujours comme « l’événement le plus grave que nous ayons connu ». L’entreprise avait ensuite publié un framework destiné à suivre, tester et divulguer les comportements inattendus de ses modèles.

OpenAI avait aussi signalé en juillet que les modèles capables d’effectuer des tâches sur de longues périodes pouvaient prendre des actions indésirables qui échappaient aux évaluations classiques. L’entreprise avait alors renforcé ses évaluations, sa surveillance des trajectoires d’actions et les mécanismes permettant aux utilisateurs de mieux contrôler ces systèmes.

La pause intervient alors que les sociétés d’IA augmentent les capacités d’agents capables d’enchaîner plusieurs opérations sans intervention humaine. OpenAI estime par ailleurs que son modèle Astra atteint désormais le seuil « critique » de son cadre de préparation en matière de cybersécurité : avec les bons outils et accès, le modèle peut identifier des failles inconnues et développer des méthodes pour les exploiter sur des systèmes protégés sans guidage humain à chaque étape.

Le débat dépasse en tout cas OpenAI. Anthropic a également suspendu certaines activités d’entraînement et d’évaluation après des actions non autorisées de ses propres agents IA, tout en appelant à ralentir le rythme de développement des modèles les plus avancés.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Hugging Face Logo Internet

Piratage d’Hugging Face par OpenAI : près de 700 agents IA ont agi

OpenAI Logo Internet

OpenAI rachète Promptfoo pour muscler la sécurité des agents IA

OpenAI Logo Internet

OpenAI reconnaît un incident où ses agents IA ont contrôlé un wiki allemand

OpenAI Logo Internet

Des agents IA d’OpenAI ont publié des images d’utilisateurs de ChatGPT sur Internet

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Deezer Logo

Deezer va bientôt proposer l’audio sans perte (lossless) haute définition

28 Sep. 2026 • 21:04
1 Internet

Deezer prépare une nouvelle qualité audio sans perte (lossless) pouvant atteindre 24 bits/192 kHz dans son application. La fonction...

Claude Anthropic Logo

Claude Sonnet 5.5 est disponible : l’IA est plus rapide et moins coûteuse à l’usage

28 Sep. 2026 • 20:30
0 Internet

Anthropic lance Claude Sonnet 5.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle intermédiaire conçu pour les tâches...

Motorola Razr Flex 1

Motorola Razr Flex : un pliable miniature de 6,92 pouces pour défier le Galaxy Z Fold 8

28 Sep. 2026 • 18:55
0 Mobiles / Tablettes

Motorola préparerait un nouveau smartphone pliable au format livre, mais cette fois avec une « philosophie » un peu...

CEs 2027

Sony annonce faire l’impasse sur le CES 2027

28 Sep. 2026 • 18:40
0 Business

Une page se tourne pour Sony. Après plusieurs décennies de présence au Consumer Electronics Show de Las Vegas, le groupe japonais...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 28 septembre

28 Sep. 2026 • 17:57
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’IA Muse de Meta accède aux iMessages sur Mac malgré le refus de l’utilisateur

L’IA Muse de Meta accède aux iMessages sur Mac malgré le refus de l’utilisateur

28 Sep. 2026 • 20:45

image de l'article iOS 26.7.1 est disponible pour boucher une faille de sécurité exploitée par des hackers

iOS 26.7.1 est disponible pour boucher une faille de sécurité exploitée par des hackers

28 Sep. 2026 • 19:59

image de l'article visionOS 27.0.1 est disponible pour l’Apple Vision Pro

visionOS 27.0.1 est disponible pour l’Apple Vision Pro

28 Sep. 2026 • 19:44

image de l'article macOS 27.0.1 est disponible sur Mac, avec macOS 26.7.1 et macOS 15.8.1

macOS 27.0.1 est disponible sur Mac, avec macOS 26.7.1 et macOS 15.8.1

28 Sep. 2026 • 19:33

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site