Un agent d’intelligence artificielle d’OpenAI a piraté et a obtenu un accès non autorisé à un portail du gouvernement australien consacré aux statistiques de Medicare, le système de santé public et universel en Australie. Le système a contourné plusieurs blocages le 18 juin et a accédé à des fichiers publics et non publics, sans qu’aucune donnée personnelle ne soit pour l’instant considérée comme compromise.

L’agent IA a contourné les protections du portail

L’incident, dévoilé par le Premier ministre australien Anthony Albanese, s’est produit pendant une recherche interne d’OpenAI destinée à récupérer des informations publiques sur les dépenses de santé en Australie. Après avoir rencontré plusieurs restrictions sur le portail Medicare Statistics Reporting Service, l’agent IA a cherché d’autres moyens d’obtenir les informations demandées et a finalement accédé à des zones auxquelles il n’aurait pas dû avoir accès. Il a consulté des fichiers publics et non publics, tout comme il a écrit des fichiers sur un serveur interne.

Le gouvernement australien précise que le portail contient des statistiques Medicare non sensibles, notamment des données sur les dépenses, et affirme ne disposer d’aucun élément indiquant un accès à des informations personnelles. Une enquête médico-légale menée avec l’Australian Signals Directorate (service de renseignement de l’Australie) doit toutefois déterminer précisément quelles données ont été consultées et si d’autres systèmes ont été concernés. OpenAI affirme de son côté avoir découvert l’activité en août, lors d’un examen consacré à des comportements de modèles qu’elle qualifie d’« activité de modèle mal alignée ».

L’incident ne concerne par ailleurs pas uniquement le portail Medicare. Selon le gouvernement australien, le modèle IA a interagi avec quatre sites publics, dont l’Australian Institute of Health and Welfare (agence gouvernementale australienne), le ministère de la Santé de l’État de Victoria et le Bureau des statistiques et de la recherche sur la criminalité de Nouvelle-Galles du Sud. Les trois autres interactions n’ont pas entraîné le même type d’accès non autorisé et se sont limitées à des informations publiques.

OpenAI a attendu près de trois mois avant de prévenir l’Australie

OpenAI n’a informé les autorités australiennes que le 10 septembre, soit près de trois mois après l’incident. L’entreprise explique qu’elle a découvert l’accès en août, puis a mené une enquête pour déterminer ce qui s’était passé et quelles informations le modèle avait consultées avant de contacter l’Australie.

Anthony Albanese a directement fait part de son « extrême préoccupation » à Sam Altman, patron d’OpenAI, lors d’un échange à New York. Le Premier ministre australien juge également inacceptable le délai de notification et annonce la création d’une task force réunissant notamment le coordinateur national de la cybersécurité, l’Office of AI, l’Australian Signals Directorate, l’Australian AI Safety Institute et Services Australia.

L’enquête devra notamment déterminer si des infractions ont été commises, si l’affaire doit être transmise à la police fédérale et si les procédures actuelles permettent de gérer correctement les incidents impliquant des agents IA. Anthony Albanese a également indiqué qu’OpenAI avait reconnu la nécessité de renforcer ses protocoles. L’Australie entend enfin utiliser les conclusions de l’enquête pour alimenter sa future législation sur les standards applicables à l’intelligence artificielle.

Pour rappel, des agents IA d’OpenAI avaient piraté Hugging Face. Il était question de 700 agents.