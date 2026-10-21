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Star Wars va transformer le Super Bowl 2027 en match animé en temps réel

4 min.
21 Oct. 2026 • 16:14
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Le Super Bowl LXI aura droit à une version entièrement animée dans l’univers de Star Wars le 14 février 2027. Baptisée Star Wars Funday Football, cette retransmission parallèle reproduira chaque action du match en temps réel avec des avatars, des décors et des personnages tirés de la galaxie imaginée par George Lucas. Disney, ESPN et la NFL en font la première présentation alternative animée jamais conçue pour un Super Bowl.

Star Wars Superbowl

Le match sera rejoué dans la galaxie Star Wars

Il ne s’agira pas d’un résumé illustré ni d’un simple habillage ajouté autour des images télévisées. Les déplacements des joueurs et du ballon seront convertis en animation au fur et à mesure du match. Les athlètes présents sur le terrain deviendront ainsi des personnages numériques, tandis que certaines séquences intégreront des remplaçants issus de Star Wars et différents clins d’œil à la saga.

C-3PO accompagnera la soirée avec la voix d’Anthony Daniels, qui interprète le droïde depuis le film original de 1977. D’autres personnages seront annoncés ultérieurement. La production promet également des séquences spéciales entre les actions, ce qui doit permettre de conserver le rythme du spectacle lorsque le jeu est interrompu.

Le dispositif reprend le principe des précédentes éditions Funday Football consacrées à Toy Story, aux Simpson et à Monstres & Cie. Cette fois, l’échelle change nettement : le Super Bowl est l’événement sportif le plus regardé des États-Unis et la retransmission sera proposée dans plus de 155 marchés.

Des données sportives transformées en animation instantanée

La prouesse repose sur les données NFL Next Gen Stats et sur les caméras de suivi optique Hawk-Eye de Sony. Beyond Sports, également propriété de Sony, combine ces informations pour reconstruire la position des joueurs, leurs mouvements et la trajectoire du ballon dans un environnement en trois dimensions. L’animation reste donc liée au déroulement réel de la rencontre, même si elle adopte une mise en scène totalement différente.

Ce type de retransmission impose une difficulté particulière : les données doivent être traitées avec un délai très court, puis converties en mouvements crédibles pour des dizaines d’avatars. Les contacts, changements de direction et regroupements de joueurs sont bien plus complexes à reproduire qu’un simple point se déplaçant sur une carte. La production devra aussi gérer les actions imprévues propres au football américain sans disposer d’une animation préparée à l’avance.

Disney précise que cette version ne remplacera pas la diffusion traditionnelle. Elle constitue une autre porte d’entrée, pensée notamment pour les familles et les spectateurs davantage attirés par Star Wars que par les subtilités tactiques du match. L’expérience sera diffusée en direct sur Disney+ et l’application ESPN, ainsi que sur Disney Channel et Disney XD aux États-Unis.

Une disponibilité adaptée aux fuseaux horaires

Le direct débutera à 18 h 30, heure de l’Est américain, soit après minuit en France métropolitaine. Disney annonce toutefois une mise à disposition à la demande dans plusieurs territoires, dont la France, une fois la retransmission terminée. Les modalités précises pourront varier selon les marchés et les droits locaux.

Star Wars Funday Football arrivera pendant l’année du cinquantième anniversaire de la saga. Quelques jours après le match, le film original restauré doit revenir au cinéma à partir du 19 février 2027. Cette ressortie accompagnera aussi l’arrivée de Star Wars: Starfighter, dont une présentation en IMAX 70 mm est prévue en 2027.

La présentation officielle de Disney+ ne précise pas encore les équipes participantes, qui dépendront naturellement des résultats de la saison NFL. Les personnages supplémentaires, les commentateurs et le détail des séquences Star Wars seront communiqués à l’approche du Super Bowl.

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