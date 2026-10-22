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La Nintendo Switch 2 a été jailbreakée pour la première fois

4 min.
22 Oct. 2026 • 20:40
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Sammy Hajhamid, qui a pour pseudo Pepsipu, a réussi le premier jailbreak de la Nintendo Switch 2, et ce avec l’aide de l’intelligence artificielle. Pour le démontrer, il a modifié Mario Kart World afin d’y faire apparaître des personnages inattendus, dont Peter Griffin et Hatsune Miku. Mais cette percée a ses limites.

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique

C’est le fait, un jailbreak pour la Nintendo Switch 2

Pepsipu a publié des démonstrations de Mario Kart World modifié avec plusieurs personnages absents du jeu original, notamment Peter Griffin, Hatsune Miku et Cinnamoroll. Ces modifications confirment la possibilité d’intervenir sur le contenu d’un jeu exclusif à la Switch 2. Le projet, baptisé ns2jb, ouvre également la voie à l’exécution de homebrews et à la sauvegarde de données de jeu.

Le résultat est notable car la console était restée sans jailbreak depuis sa sortie. Il faut toutefois distinguer cette avancée d’un accès complet : l’exploit donne accès à certaines fonctions et certains modules du système, mais ne procure pas encore un contrôle total du noyau de la console.

Le jailbreak exploite une vulnérabilité dans SmileBASIC 4, une application de création de jeux sorti sur la première Nintendo Switch et compatible avec la nouvelle console. Pepsipu explique que le mécanisme s’appuie sur une erreur de gestion d’entiers dans l’interpréteur du logiciel pour obtenir l’exécution de code. La démonstration repose sur la version 4.4.9 de SmileBASIC 4 et le firmware 23.0.1 de la Switch 2.

Autre particularité : le jailbreak ne survit une fois la console éteinte. Il faut relancer la procédure après chaque redémarrage. Il ne s’agit donc pas d’un firmware personnalisé permanent et les modifications ne restent pas actives une fois la Switch 2 redémarrée.

L’intelligence artificielle a joué un rôle clé

Pepsipu indique avoir utilisé Codex, l’outil d’OpenAI, pour automatiser une partie de la recherche de failles de sécurité et du développement du jailbreak de la Switch 2. Le projet s’appuyait également sur un appareil permettant de contrôler les consoles et de récupérer leur affichage afin de tester les tentatives successives. Cette approche montre comment les agents IA de programmation peuvent assister des travaux de recherche technique complexes, sans pour autant rendre l’opération accessible à tous.

À court terme, cette faille intéresse surtout les développeurs indépendants et ceux qui veulent installer des mods sur les jeux. Elle pourrait faciliter l’expérimentation avec les jeux Switch 2, l’analyse de leur fonctionnement, l’exécution de programmes non officiels et l’extraction de sauvegardes. Elle constitue aussi un premier point d’appui pour des recherches plus poussées sur l’architecture logicielle de la console.

Nintendo Switch Joy-Con

En revanche, ce jailbreak ne signifie pas que le piratage des jeux Switch 2 est désormais possible. La démonstration ne montre ni le lancement de copies non autorisées de jeux commerciaux ni une prise de contrôle complète du système. L’émulation sur PC et l’installation d’un firmware personnalisé restent des pistes éventuelles pour l’avenir, mais il n’y a rien de prêt dans l’immédiat.

Nintendo pourrait rapidement réagir

La dépendance à SmileBASIC 4 constitue aussi une faiblesse pour cette méthode. Nintendo pourrait chercher à corriger la vulnérabilité dans une mise à jour de la console ou à empêcher l’utilisation de la version concernée. Une correction pourrait toutefois bloquer cette voie précise sans nécessairement éliminer toutes les possibilités de jailbreak à venir.

Les joueurs doivent également garder à l’esprit les risques associés aux modifications non officielles : instabilité, perte de données ou conséquences sur l’accès aux services en ligne, selon les mesures appliquées par Nintendo. Le développeur n’a pas démontré que son exploit permettait de contourner toutes les protections de la console.

Cette première avancée est donc surtout un signal pour la scène des mods. Elle démontre qu’une faille logicielle peut ouvrir de nouvelles possibilités sur la Switch 2, mais le chemin vers un jailbreak durable et plus complet devra attendre.

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