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Switch : Nintendo fait interdire la vente du MIG Switch en Europe pour jouer gratuitement

3 min.
14 Sep. 2026 • 22:52
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Nintendo a obtenu une décision judiciaire aux Pays-Bas contre la vente de MIG Switch permettant de contourner les protections de la Switch. Le tribunal de La Haye ordonne notamment à plusieurs sites de cesser immédiatement de proposer les MIG Switch et MIG Dumpers aux clients en Europe.

MIG Switch

Une interdiction du MIG Switch en Europe

L’affaire concerne un vendeur qui utilisait un système de drop shipping pour expédier ces appareils depuis l’Asie, principalement depuis la Chine, vers des clients européens. Le tribunal de district de La Haye a estimé que les produits proposés, notamment les MIG Switch et MIG Switch Dumpers, contournaient les mesures techniques de protection de Nintendo et facilitaient l’utilisation de copies non autorisées de jeux.

La décision vise notamment les sites r4switch.nl, ther4card.com et r4switch.co.uk. Le vendeur doit arrêter de proposer ces produits ainsi que tout autre dispositif conçu pour contourner les protections techniques des consoles et des jeux Nintendo. Le tribunal s’inscrit ainsi dans la continuité d’une décision néerlandaise de 2010 concernant les cartouches R4 destinées à la Nintendo DS.

Nintendo défend aussi les intérêts des studios qui dépendent des ventes officielles. « Nintendo engage ces actions non seulement en son propre nom, mais aussi au nom des nombreux développeurs de jeux vidéo dans le monde qui dépendent des ventes légitimes de jeux Nintendo », affirme l’entreprise.

Nintendo poursuit son offensive contre le hack de la Switch

La MIG Switch permet notamment de charger des copies numériques de jeux sur une Switch en contournant ses mécanismes de sécurité. Nintendo appelle donc les joueurs à éviter les accessoires et logiciels de contournement ainsi que les copies non autorisées, en invoquant les risques pour le fonctionnement et l’expérience proposés par ses consoles et ses jeux officiels.

Cette décision européenne intervient après une autre victoire obtenue aux États-Unis en 2025. Ryan Daly, qui exploitait le site Modded Hardware et vendait notamment des MIG Switch et MIG Dumpers, a accepté un jugement de 2 millions de dollars ainsi qu’une interdiction permanente de vendre ou même de posséder des accessoires permettant de contourner les protections de Nintendo.

L’offensive remonte aussi au dossier Gary Bowser, membre de Team Xecuter. Après avoir plaidé coupable dans une affaire liée à la commercialisation d’outils de piratage, il a écopé de 40 mois de prison et doit 14,5 millions de dollars à Nintendo.

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