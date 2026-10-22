TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Poison Ivy : HBO développe une série avec la créatrice de The Penguin
Culture Geek

Poison Ivy : HBO développe une série avec la créatrice de The Penguin

3 min.
22 Oct. 2026 • 19:57
0

Poison Ivy pourrait devenir la prochaine figure de Gotham à porter sa propre série. HBO et DC Studios développent un projet consacré au personnage, avec Lauren LeFranc, la créatrice de The Penguin, en discussions pour rejoindre la production. L’ensemble reste à un stade préliminaire et se construirait en dehors de l’univers de Matt Reeves.

Poison Ivy

Lauren LeFranc en discussions, une équipe encore à constituer

Les informations publiées par la presse américaine précisent le rôle envisagé pour Lauren LeFranc. Selon Deadline, elle négocie pour produire le programme, sans en assurer l’écriture. Son nom ne permet donc pas encore de savoir qui imaginera cette version de Pamela Isley, ni quelle direction prendra son histoire. Aucun scénariste ou choix de casting n’a été annoncé.

HBO n’a pas non plus commandé de saison. Aucun calendrier de tournage ou de diffusion n’est connu.

Le développement doit précisément servir à définir le projet et à réunir les personnes capables de le concrétiser. L’intérêt suscité par le nom de Lauren LeFranc tient surtout à son travail sur The Penguin : la série a placé le personnage incarné par Colin Farrell au centre d’un drame criminel, en explorant ses ambitions, ses rapports de force et sa violence. Gotham y reste omniprésente, mais Batman n’a pas besoin d’apparaître pour que les conflits entre ses habitants alimentent le récit.

Un projet séparé du Batman de Robert Pattinson

Cette filiation créative ne serait toutefois pas une continuité narrative. La série Poison Ivy se situerait hors de la saga The Batman développée par Matt Reeves, dont The Penguin constitue un prolongement. Rien ne permet pour autant d’affirmer qu’elle rejoindra l’univers partagé de James Gunn et Peter Safran : ce rattachement n’a pas été précisé. La participation éventuelle d’une même productrice ne suffit pas à relier les personnages ou les événements des deux séries.

Poison Ivy, un personnage qui dépasse le rôle de méchante

Créée par Robert Kanigher et Sheldon Moldoff, Poison Ivy apparaît dans Batman en 1966. La botaniste Pamela Isley est devenue l’une des adversaires les plus reconnaissables du justicier, avec son contrôle des plantes et sa capacité à utiliser des toxines. Son rapport à l’environnement la distingue des criminels motivés par l’argent ou le pouvoir : elle peut défendre le vivant tout en considérant les humains comme une menace à éliminer. Selon les récits, cette contradiction en fait une antagoniste, une alliée occasionnelle ou une anti-héroïne.

Au cinéma, Uma Thurman l’a incarnée dans Batman & Robin en 1997. Le personnage a également connu plusieurs interprétations dans la série Gotham.

Une autre facette de son histoire passe par Harley Quinn, avec laquelle elle entretient une relation amoureuse dans plusieurs œuvres DC. Cette dimension n’est pas annoncée pour le projet HBO, mais elle occupe une place importante dans l’évolution du personnage. Leur rencontre à l’écran remonte à l’épisode Harley and Ivy de Batman: The Animated Series : leur association y commence comme un partenariat criminel, avant que les comics et les adaptations ultérieures ne développent leur relation sentimentale.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

1Password agent IA

1Password for Agents : les agents IA peuvent désormais se connecter sans voir vos mots de passe

22 Oct. 2026 • 19:03
0 Logiciels

1Password veut résoudre l’un des problèmes les plus sensibles posés par les agents IA : comment leur permettre d’agir sur...

tier 4

TIER IV et l’université de Munich préparent des véhicules autonomes de niveau 4 en Allemagne

22 Oct. 2026 • 18:34
0 Science

TIER IV et l’université technique de Munich (TUM) veulent accélérer les essais de conduite autonome en Allemagne en associant...

Chrome Alerte Site Suspect

Google Chrome renforce sa protection contre les arnaques avec Gemini

22 Oct. 2026 • 18:00
0 Logiciels

Google déploie de nouvelles protections dans Chrome pour mieux repérer les sites suspects, détecter les escroqueries en ligne et...

Fusion nucleaire

Helion veut doubler la puissance de ses centrales à fusion grâce aux semi-conducteurs

22 Oct. 2026 • 17:39
0 Energie

Helion Energy ajoute les semi-conducteurs à sa course vers la fusion commerciale. La start-up américaine vient d’obtenir un engagement...

Orange Logo Boutique

Panne d’Orange : l’opérateur annonce un geste commercial aux clients

22 Oct. 2026 • 16:13
7 Mobiles / Tablettes

Orange a de nouveau pris la parole après la fin de la panne de son réseau qui a eu lieu le 21 octobre, annonçant faire un geste...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Duo 2 : Apple teste des prototypes avec Face ID sous l’écran

iPhone Duo 2 : Apple teste des prototypes avec Face ID sous l’écran

22 Oct. 2026 • 15:08

image de l'article Claude Duet : Anthropic lance sur iOS son assistant IA autonome

Claude Duet : Anthropic lance sur iOS son assistant IA autonome

22 Oct. 2026 • 14:10

image de l'article Tesla adapte enfin son application à l’iPad et à l’iPhone Duo

Tesla adapte enfin son application à l’iPad et à l’iPhone Duo

22 Oct. 2026 • 12:55

image de l'article Apple : les fabricants de circuits imprimés peinent à réduire leurs émissions carbone

Apple : les fabricants de circuits imprimés peinent à réduire leurs émissions carbone

22 Oct. 2026 • 11:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site