Poison Ivy : HBO développe une série avec la créatrice de The Penguin

Poison Ivy pourrait devenir la prochaine figure de Gotham à porter sa propre série. HBO et DC Studios développent un projet consacré au personnage, avec Lauren LeFranc, la créatrice de The Penguin, en discussions pour rejoindre la production. L’ensemble reste à un stade préliminaire et se construirait en dehors de l’univers de Matt Reeves.

Lauren LeFranc en discussions, une équipe encore à constituer

Les informations publiées par la presse américaine précisent le rôle envisagé pour Lauren LeFranc. Selon Deadline, elle négocie pour produire le programme, sans en assurer l’écriture. Son nom ne permet donc pas encore de savoir qui imaginera cette version de Pamela Isley, ni quelle direction prendra son histoire. Aucun scénariste ou choix de casting n’a été annoncé.

HBO n’a pas non plus commandé de saison. Aucun calendrier de tournage ou de diffusion n’est connu.

Le développement doit précisément servir à définir le projet et à réunir les personnes capables de le concrétiser. L’intérêt suscité par le nom de Lauren LeFranc tient surtout à son travail sur The Penguin : la série a placé le personnage incarné par Colin Farrell au centre d’un drame criminel, en explorant ses ambitions, ses rapports de force et sa violence. Gotham y reste omniprésente, mais Batman n’a pas besoin d’apparaître pour que les conflits entre ses habitants alimentent le récit.

Un projet séparé du Batman de Robert Pattinson

Cette filiation créative ne serait toutefois pas une continuité narrative. La série Poison Ivy se situerait hors de la saga The Batman développée par Matt Reeves, dont The Penguin constitue un prolongement. Rien ne permet pour autant d’affirmer qu’elle rejoindra l’univers partagé de James Gunn et Peter Safran : ce rattachement n’a pas été précisé. La participation éventuelle d’une même productrice ne suffit pas à relier les personnages ou les événements des deux séries.

Poison Ivy, un personnage qui dépasse le rôle de méchante

Créée par Robert Kanigher et Sheldon Moldoff, Poison Ivy apparaît dans Batman en 1966. La botaniste Pamela Isley est devenue l’une des adversaires les plus reconnaissables du justicier, avec son contrôle des plantes et sa capacité à utiliser des toxines. Son rapport à l’environnement la distingue des criminels motivés par l’argent ou le pouvoir : elle peut défendre le vivant tout en considérant les humains comme une menace à éliminer. Selon les récits, cette contradiction en fait une antagoniste, une alliée occasionnelle ou une anti-héroïne.

Au cinéma, Uma Thurman l’a incarnée dans Batman & Robin en 1997. Le personnage a également connu plusieurs interprétations dans la série Gotham.

Une autre facette de son histoire passe par Harley Quinn, avec laquelle elle entretient une relation amoureuse dans plusieurs œuvres DC. Cette dimension n’est pas annoncée pour le projet HBO, mais elle occupe une place importante dans l’évolution du personnage. Leur rencontre à l’écran remonte à l’épisode Harley and Ivy de Batman: The Animated Series : leur association y commence comme un partenariat criminel, avant que les comics et les adaptations ultérieures ne développent leur relation sentimentale.