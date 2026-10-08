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Uber et le chinois Pony.ai préparent le lancement de robotaxis autonomes à Londres

2 min.
8 Oct. 2026 • 17:25
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Uber accélère encore dans la voiture autonome. Le groupe américain va étendre à Londres son partenariat avec le spécialiste chinois Pony.ai, avec l’objectif d’y proposer à terme un service de robotaxis. Les premiers essais des véhicules autonomes Gen-7 doivent débuter dans la capitale britannique au cours des prochaines semaines.

Pony.ai poursuit son offensive européenne

Uber et Pony.ai travaillent ensemble depuis mai 2025, initialement au Moyen-Orient, avant d’étendre leur coopération à l’Europe. Les deux entreprises prévoient désormais le déploiement de plus de 2 000 robotaxis sur le continent. Zagreb fait déjà partie des premières villes concernées, avec un modèle associant technologie de conduite autonome, plateforme de réservation et opérateur local chargé de la flotte.

Uber Robotaxi

À Londres, les modalités d’exploitation restent encore à préciser. Pony.ai fournira ses robotaxis de septième génération, mais les partenaires n’ont pas indiqué quelle société possédera et assurera quotidiennement la gestion des véhicules.

Uber multiplie les partenaires dans la conduite autonome

Pony.ai ne sera pas seul sur les routes londoniennes. Uber collabore déjà avec Wayve pour des trajets autonomes supervisés à Londres, lancés en septembre. La plateforme adopte ainsi une stratégie très différente de celle d’un constructeur automobile : plutôt que développer elle-même une unique technologie, elle multiplie les accords avec les spécialistes du secteur.

Cette compétition s’intensifie également ailleurs en Europe. Waymo prépare notamment son implantation européenne, tandis que Lucid et Bolt prévoient une flotte de 25 000 véhicules autonomes.

Uber ambitionne de proposer des trajets autonomes dans une quinzaine de villes à travers le monde d’ici fin 2026. Londres devient ainsi l’un des principaux laboratoires européens du robotaxi, un nouveau marché du transport déjà marqué par une concurrence féroce.

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