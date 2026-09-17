Robotaxis : Lucid et Bolt annoncent 25 000 voitures autonomes pour l’Europe

Le marché européen des robotaxis attire un nouveau partenariat d’envergure. Le constructeur américain Lucid et la plateforme de mobilité Bolt annoncent leur intention de développer une flotte d’au moins 25 000 véhicules électriques autonomes destinés aux grandes villes européennes. Une initiative qui doit contribuer à l’objectif de Bolt, soit réunir 100 000 voitures autonomes sur son réseau d’ici 2035.

Une nouvelle plateforme électrique équipée de technologies Nvidia

Les futurs robotaxis reposeront sur l’architecture électrique de taille intermédiaire développée par Lucid. Cette plateforme doit permettre au constructeur de proposer des véhicules moins coûteux que ses modèles actuels.

Lucid avait déjà présenté Lunar, un concept de robotaxi biplace sans volant ni pédales, reposant sur cette même architecture. Le nouveau véhicule devrait exploiter Nvidia Hyperion, une plateforme matérielle et logicielle dédiée à la conduite autonome. Les deux partenaires visent une automatisation de niveau 4, permettant de circuler sans intervention humaine dans des zones et des conditions précisément définies.

Bolt prévoit en outre de posséder et d’exploiter directement cette flotte. L’entreprise participera également au développement du véhicule et à la définition des exigences opérationnelles et de sécurité.

Lucid multiplie les partenariats face à une concurrence grandissante

Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué pour le lancement européen. Lucid doit notamment finaliser sa nouvelle plateforme, dont le premier SUV, Cosmos, a été repoussé à 2027. A noter que le constructeur dispose déjà d’un partenariat américain avec Uber et Nuro. Uber prévoit ainsi de déployer 35 000 robotaxis Lucid, tandis que des essais du SUV Gravity autonome ont commencé aux États-Unis.

En Europe toujours, la concurrence s’organise également sur le marché des robotaxis : Waymo a créé une filiale en France et prépare un service commercial en Allemagne pour 2027.

L’accord entre Lucid et Bolt témoigne des ambitions grandissantes du secteur. Reste désormais à transformer ces objectifs en services accessibles, tout en obtenant les autorisations nécessaires dans les différents pays européens.