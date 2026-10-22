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1Password for Agents : les agents IA peuvent désormais se connecter sans voir vos mots de passe

2 min.
22 Oct. 2026 • 19:03
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1Password veut résoudre l’un des problèmes les plus sensibles posés par les agents IA : comment leur permettre d’agir sur des comptes en ligne sans leur communiquer les identifiants et autres données privées. Avec 1Password for Agents, le gestionnaire de mots de passe propose une plateforme permettant aux assistants autonomes de s’authentifier tout en maintenant les secrets hors de portée du modèle d’intelligence artificielle.

Le mot de passe reste invisible pour l’agent IA

Lorsqu’un agent arrive sur une page nécessitant une connexion, il peut demander l’utilisation d’un identifiant enregistré dans le coffre 1Password. L’utilisateur reçoit alors une demande précisant le compte concerné et doit autoriser l’opération. Une fois l’accès validé, 1Password remplit directement les champs nécessaires sur le site.

1Password agent IA

Le mot de passe ou le code temporaire n’est donc jamais transmis au modèle. Cette approche prolonge une technologie déjà expérimentée avec l’intégration de 1Password à Claude, où les connexions sont également autorisées pour une tâche précise sans dévoiler les données sensibles.

ChatGPT Work, Claude Duet et Dots sont concernés

1Password annonce des intégrations avec Muse de Meta et Grok Bot, tandis que la compatibilité avec Claude Duet, Townie ainsi qu’avec ChatGPT Work et les agents Dots d’OpenAI doit arriver prochainement. Browserbase, Perplexity, Ramp, Browser Use et plusieurs autres plateformes figurent également parmi les partenaires annoncés.

Les enjeux en terme de sécurité deviennent majeurs à mesure que ces assistants-IA gagnent en autonomie. Leur permettre de réserver un service, organiser un événement ou manipuler des outils professionnels exige souvent l’accès à plusieurs comptes successifs.

1Password cherche ainsi à devenir une couche de confiance entre l’utilisateur et ses agents IA. Ceux-ci obtiennent les accès nécessaires pour accomplir leur mission, mais jamais les clés permettant de revenir librement sur les comptes. Une séparation qui pourrait devenir essentielle si les agents autonomes s’installent réellement dans les usages quotidiens.

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