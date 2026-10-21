SpaceX prépare une double récupération historique pour le prochain vol du Starship

SpaceX veut transformer le prochain essai de Starship en démonstration grandeur nature de la réutilisation complète. Lors du vol 15 prévu pour novembre, l’entreprise spatiale privée prévoit de tenter simultanément la récupération du booster Super Heavy et de l’étage supérieur Starship grâce aux imposants bras mécaniques des tours Mechazilla de Starbase.

Une double récupération encore jamais réalisée

Le Super Heavy a déjà été capturé à trois reprises par les bras de la tour, mais SpaceX n’a encore jamais essayé la même manœuvre avec l’étage supérieur. Ce dernier reviendra d’une trajectoire orbitale, à une vitesse nettement supérieure, ce qui rend l’opération beaucoup plus délicate.

La simulation présentée lors des résultats trimestriels de SpaceX montre le Starship revenir horizontalement, effectuer son fameux belly flop, puis rallumer ses moteurs pour se redresser avant de descendre entre les bras de Mechazilla. Le booster suivra une procédure comparable sur l’autre tour.

« Si nous réussissons, ce sera la première fois qu’un lanceur orbital sera entièrement récupéré », a déclaré Elon Musk sur X. Le dirigeant estime même qu’un succès dès le prochain vol est « plus probable qu’improbable ».

Le vol 14 a changé la donne

Ce nouvel essai est programmé peu de temps après un vol 14 historique, durant lequel Starship a atteint l’orbite pour la toute première fois et déployé 26 satellites Starlink V3. La mission avait néanmoins été écourtée après la défaillance d’un moteur Raptor.

SpaceX travaille depuis plusieurs vols sur son architecture Starship V3 et ses moteurs Raptor 3. La récupération des deux étages représente désormais l’un des principaux et derniers verrous avant une réutilisation rapide du lanceur.

Même une double capture réussie du lanceur ne rendrait pas immédiatement Starship pleinement réutilisable. SpaceX devra encore prouver qu’un étage supérieur récupéré peut être inspecté, ravitaillé puis relancé dans des délais courts.