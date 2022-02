SpaceX a fini d’assembler son lanceur orbital super-lourd (Starship + SuperHeavy)

Il est prêt… à être montré. Le « Mechazzila », cet énorme bras robotisé capable de soulever d’énormes structures, a fini d’assembler le Starship Super Heavy sur le site de Boca Chica au Texas. Composé du lanceur SuperHeavy (premier étage) et de la fusée Starship (second étage + coiffe) le lanceur orbital super-lourd de SpaceX a vraiment de quoi impressionner tous les amateurs d’exploration spatiale. L’énorme engin mesure en effet 120 mètres de hauteur pour 9 mètres de diamètre et dispose en tout et pour tout de 35 moteurs fusée (29 pour le Super Heavy et 6 pour le Starship).

Déjà présent sur place, Elon Musk assurera dès demain la présentation exhaustive de son gros bébé et détaillera la feuille de route avec on l’espère la date du premier vol d’essai. SpaceX joue gros (c’est le cas de le dire) avec son Starship Super Heavy : le lanceur orbital super-lourd est la pierre angulaire de la mission Artemis organisée par la Nasa (retour sur la Lune) et au delà, doit montrer la voie de l’exploration humaine de Mars.