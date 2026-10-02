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Fervo Energy met en service la première centrale géothermique à grande échelle

3 min.
2 Oct. 2026 • 12:05
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Fervo Energy vient de franchir une étape majeure pour la géothermie de nouvelle génération. Son site de Cape Station, dans l’Utah, a commencé à vendre de l’électricité au réseau le 30 septembre, avec un jour d’avance. Le premier bloc délivre 33 MW nets et constitue la première mise en service commerciale au monde d’un projet géothermique amélioré construit à grande échelle.

Seulement 23 mois entre le chantier et la production

Fervo affirme avoir construit et mis en service ce premier GeoBlock en 23 mois. L’entreprise espère désormais ramener ce délai à 18 mois pour ses futures unités. « Aucune équipe n’avait encore construit un projet de ce type dans le monde, et nous l’avons fait en avance sur le calendrier », souligne Tim Latimer, cofondateur et patron de Fervo.

Fervo Geothermal

La première phase de Cape Station doit atteindre environ 100 MW grâce à trois unités de 33 MW. Les deux blocs restants sont attendus en exploitation commerciale d’ici début 2027.

Une énergie particulièrement intéressante pour les data centers

Contrairement à la géothermie traditionnelle, les systèmes EGS permettent d’exploiter des roches chaudes situées plus profondément, en adaptant notamment des techniques de forage issues de l’industrie pétrolière.

Cette production continue attire particulièrement les opérateurs de data centers, alors que leurs besoins énergétiques explosent avec l’IA. Google, qui multiplie déjà les contrats d’électricité bas carbone et s’intéresse également au nucléaire pour ses infrastructures, fait partie des acheteurs engagés auprès de Fervo.

Plus de 4 GW de potentiel à Cape Station

La deuxième phase du projet, déjà en construction, ajoutera 400 MW supplémentaires en 2028. À plus long terme, Fervo estime que Cape Station pourrait dépasser 4 GW de capacité.

Si cette montée en puissance se confirme, la géothermie améliorée pourrait devenir une solution particulièrement adaptée aux infrastructures numériques : disponible 24 heures sur 24, pilotable et extensible progressivement. Cape Station sert désormais de démonstrateur industriel grandeur nature de cette promesse.

SOURCETechcrunch

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