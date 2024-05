Neuralink : 100 jours pour le premier implant sur un être humain, et un petit soucis de perte de données

Cela fait 100 jours que Noland Arbaugh vit au quotidien avec un implant Neuralink dans le cerveau, et si l’on en croit Elon Musk qui s’est exprimé à ce sujet sur son compte X, tout se déroule sans encombres, hormis un problème de perte de données qui aurait été réglé depuis. Un billet de blog de Neuralink précise que le soucis provenait des filetages de l’implant, certains fils s’étant rétractés du cerveau ce qui a donc entrainé une perte de données (mais à priori aucun risque pour le patient). Neuralink a modifié les algorithmes de traitement des données récupérées des filaments et a pu augmenter le flux de données malgré ces filaments manquants.

We’ve just passed 100 days since the first participant in our clinical trial received his Neuralink implant. Read our latest progress update here: https://t.co/7lckGYCK1H

— Neuralink (@neuralink) May 8, 2024