Neuralink a posé son premier implant cérébral sur un être humain

C’est une grande première… pour Neuralink. Elon Musk a sobrement déclaré sur le réseau social X que la startup américaine basée à Fremont (San Francisco) avait posé un implant cérébral dans le cerveau d’un être humain, et que le patient « se remettait bien » de l’opération. Musk précise en outre que les « résultats initiaux montrent une prometteuse détection de spike neuronaux ». Après les implants sur les animaux (d’abord un cochon puis un singe capable de jouer à Pong sans manette), Neuralink est donc passé à l’étape la plus importante, 8 mois après avoir obtenu l’autorisation de la FDA pour un implant sur l’homme.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024