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Google Antigravity s’ouvre au travail bureautique avec sa nouvelle interface Knowledge Work

2 min.
10 Nov. 2026 • 12:20
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Google élargit nettement le terrain de jeu d’Antigravity. Initialement pensé comme un environnement agentique destiné aux développeurs, l’outil accueille désormais une interface baptisée Knowledge Work, conçue pour la recherche, l’analyse de données, la rédaction de documents, la création de présentations ou encore l’automatisation de tâches professionnelles.

Google affirme que des dizaines de milliers de ses employés hors ingénierie utilisent déjà Antigravity chaque semaine, notamment dans les équipes commerciales, juridiques, financières, marketing ou design. Cette évolution accompagne l’arrivée de modèles comme Gemini 4 Argon dans Antigravity, particulièrement orienté vers les tâches longues et complexes.

Une interface débarrassée des outils réservés aux développeurs

Knowledge Work conserve exactement le même agent et l’accès aux fichiers locaux, plugins, skills, agents personnalisés et serveurs MCP. En revanche, l’interface masque les branches Git, les worktrees, les diffs de code et le terminal afin de mettre davantage l’accent sur les documents, fichiers, liens, pièces jointes et tâches en arrière-plan.

Google Antigravity Knowledge Work

Les demandes d’autorisation utilisent également des explications en langage courant, tandis qu’une simple ligne de progression remplace l’affichage détaillé des appels d’outils. Les fonctions avancées restent disponibles dans les paramètres.

Google adapte aussi Antigravity au métier de chaque utilisateur

Un nouveau parcours d’installation permet désormais de choisir entre plusieurs profils : développement logiciel, travail intellectuel, données et analyse, sciences ou design. Antigravity adapte alors l’interface, les suggestions de départ et les plugins recommandés.

Cette évolution confirme le repositionnement progressif d’Antigravity, déjà utilisé par Google pour donner accès à plusieurs modèles d’IA à ses ingénieurs. Après le code, Google veut désormais transformer la plateforme en véritable poste de travail agentique généraliste, capable d’accompagner une grande partie des métiers de bureau.

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