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Avengers Doomsday : un nouveau teaser pour le film de Marvel

3 min.
24 Oct. 2026 • 8:00
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Marvel a profité du premier match des World Series de baseball pour dévoiler de nouvelles images d’Avengers : Doomsday avec un teaser. Cette opération promotionnelle associe le prochain film des frères Russo à cinq joueurs de la Major League Baseball (MLB) à moins de deux mois de sa sortie au cinéma, prévue le 16 décembre.

Avengers Doomsday Steve Rogers Reed Richards Mr Fantastique

Marvel mêle les Avengers aux stars du baseball

Pour cette campagne, Marvel et la MLB ont réuni les joueurs de baseball Bryce Harper, Freddie Freeman, Jacob Misiorowski, Junior Caminero et Randy Arozarena dans une vidéo promotionnelle. Le dispositif joue sur la rencontre entre le monde du baseball et celui des super-héros, avec des images liées à une scène de baseball impliquant les Quatre Fantastiques. Le studio a ainsi choisi un événement sportif majeur (aux États-Unis du moins) pour toucher un public qui ne suit pas nécessairement l’actualité de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

La diffusion a eu lieu pendant le premier match de la finale du championnat, opposant les Brewers de Milwaukee aux Rays de Tampa Bay. L’annonce initiale de la MLB promettait un aperçu exclusif du film, sans préciser à l’avance la durée de la séquence ni son contenu exact. Les images ont finalement été dévoilées pendant la retransmission.

Doctor Doom au centre d’une menace multiverselle

Ce nouvel aperçu s’inscrit dans la montée en puissance de la campagne promotionnelle du film. Robert Downey Jr. y incarne Victor von Doom, l’antagoniste qui doit réunir des personnages issus de plusieurs univers Marvel. Les précédentes bandes-annonces (ici et ) et les scènes supplémentaires diffusées lors du retour d’Avengers : Endgame au cinéma ont déjà suggéré que le personnage pourrait provoquer des collisions entre différentes réalités.

Le casting rassemble notamment Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie et Tom Hiddleston, mais aussi les acteurs des Quatre Fantastiques et plusieurs figures des anciens films X-Men. Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden et Rebecca Romijn reprennent ainsi leurs rôles respectifs. Le film, réalisé par Joe et Anthony Russo, mise sur la rencontre de ces différentes générations de héros face à une menace commune.

Avec une sortie fixée au 16 décembre au cinéma, Avengers : Doomsday entre dans une phase cruciale de sa promotion. La diffusion pendant les World Series permet à Disney et Marvel de bénéficier de la visibilité d’un rendez-vous sportif majeur aux États-Unis, en complément des campagnes destinées aux fans de Marvel. Le prochain film des Avengers doit ensuite ouvrir la voie à Avengers : Secret Wars, attendu en décembre 2027.

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