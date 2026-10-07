K3 Scout : un bateau autonome teste un radar pour repérer les drones en mer

Kraken Technology et Saab UK ont testé en mer un prototype de bateau autonome chargé de détecter les drones. Le système associe le navire sans équipage K3 Scout au radar 3D Giraffe 1X afin d’offrir une alerte avancée autour des ports, des navires et des infrastructures offshore. Il ne s’agit pas d’une arme autonome, mais d’une plateforme expérimentale de détection et de suivi.

Un radar aérien installé sur un navire sans équipage

Le K3 Scout est un petit bâtiment de surface conçu autour d’une baie modulaire. Cette architecture permet de changer les capteurs et les équipements selon la mission. Pour ce démonstrateur, Kraken y a intégré le Giraffe 1X de Saab, un radar léger capable de repérer et suivre en temps réel des cibles aériennes.

Les deux entreprises affirment que l’ensemble peut détecter de petits objets volants à une distance significative, sans donner de portée chiffrée. Le principal intérêt est de déplacer le capteur : plutôt que d’attendre qu’un drone s’approche d’un radar fixe à terre ou d’occuper un navire avec un équipage supplémentaire, le K3 Scout peut être envoyé en avant d’une formation ou patrouiller autour d’un site sensible.

Le bateau peut fonctionner seul ou aux côtés de bâtiments conventionnels. Kraken présente sa navigation comme autonome, avec maintien de route et évitement de collision, tout en conservant des modes de pilotage à distance et de supervision humaine. Cette combinaison correspond à l’idée d’une flotte hybride où les plateformes sans équipage étendent la couverture des navires habités.

Un prototype passé par des essais en mer

Le projet est allé du concept à un prototype fonctionnel en moins de sept mois, selon Saab UK. Une série d’essais en mer a servi à évaluer le comportement du radar dans un environnement plus difficile que la terre ferme : mouvement constant de la plateforme, reflets de la surface, humidité et présence d’autres navires.

Cette étape distingue le système d’une simple image de synthèse. La présentation publiée par Kraken Technology décrit une intégration physique et des tests réels, tandis que Saab confirme le caractère expérimental du dispositif. Les deux composants sont fabriqués à Fareham, au Royaume-Uni.

Le prototype est destiné à l’alerte et à la surveillance. Il peut repérer une intrusion et transmettre des données, mais les fabricants n’annoncent aucun moyen d’interception embarqué. Une éventuelle réponse resterait confiée à d’autres systèmes et à une chaîne de commandement. Cette séparation est essentielle lorsque l’on parle de lutte contre les drones, un domaine où la détection, l’identification et la neutralisation sont trois problèmes différents.

Des performances encore inconnues

Les menaces visées sont concrètes. Des appareils peu coûteux peuvent surveiller un port, perturber la navigation ou viser des installations énergétiques. KultureGeek avait déjà présenté le renforcement de la stratégie européenne contre les drones malveillants. Une plateforme maritime mobile pourrait compléter les radars terrestres dans des zones où l’horizon, le relief côtier ou l’éloignement limitent la couverture.

Les annonces du 5 octobre 2026 ne fournissent toutefois ni portée de détection, ni taux de fausses alertes, ni endurance avec le radar actif. Elles ne précisent pas non plus l’état de la liaison de données en cas de brouillage, les conditions de mer supportées pendant les essais ou la capacité à distinguer un petit drone d’oiseaux et d’autres échos.

Aucun client, contrat opérationnel ou calendrier de déploiement n’a été communiqué. Le K3 Scout existe déjà comme plateforme autonome et Kraken développe sa production, mais la configuration avec le Giraffe 1X reste un prototype expérimental. Les prochains essais devront quantifier ses performances et démontrer que le bénéfice d’un radar mobile compense la complexité d’un capteur installé sur une coque en mouvement.