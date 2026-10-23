Spotify atteint 306 millions d’abonnés Premium et mise sur l’IA

Spotify poursuit sa croissance. Au troisième trimestre de 2026, le service de streaming musicale a atteint 306 millions d’abonnés Premium et a totalisé 788 millions d’utilisateurs actifs mensuels, après avoir gagné 11 millions d’utilisateurs sur la période. Le cap des 300 millions d’abonnés Premium avait été atteint en août. Ses résultats financiers progressent également, avec près de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Spotify continue de gagner de nouveaux utilisateurs

Au troisième trimestre, Spotify a recruté 6 millions d’abonnés Premium supplémentaires, portant leur nombre à 306 millions. Ce total représente une hausse de 9 % sur un an et dépasse d’un million l’objectif annoncé par l’entreprise. Dans le même temps, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels a progressé de 11 % en un an pour atteindre 788 millions à la fin du mois de septembre.

Sur le plan financier, Spotify a enregistré 4,97 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en progression de 16 % sur un an. Les revenus publicitaires ont augmenté de 10 %, pour atteindre 482 millions d’euros. La marge brute s’est établie à 33 %, tandis que le résultat opérationnel a atteint 672 millions d’euros. Ces indicateurs témoignent d’une croissance accompagnée d’une amélioration de la rentabilité.

Dans le même temps, la plateforme continue de développer ses fonctionnalités pour renforcer l’engagement des utilisateurs. Spotify met notamment en avant des outils de personnalisation des recommandations, ainsi que de nouvelles possibilités pour les créateurs, les créateurs de podcasts et les auteurs. L’entreprise prévoit également d’étendre l’accès aux livres audio à plus de 180 marchés d’ici la fin de l’année 2026.

L’IA est mise en avant

Son co-patron Gustav Söderström estime que le divertissement peut tirer parti de l’essor des agents IA : selon lui, les utilisateurs cherchent à déléguer les tâches répétitives pour consacrer davantage de temps aux contenus qu’ils apprécient. Spotify entend ainsi continuer à investir dans l’expérience d’écoute et la découverte musicale.

Pour le trimestre en cours, Spotify prévoit d’atteindre 316 millions d’abonnés Premium et 818 millions d’utilisateurs actifs mensuels. L’entreprise table aussi sur un résultat opérationnel de 820 millions d’euros. Ces prévisions prolongent la dynamique de croissance, alors que la plateforme cherche à développer ses revenus et à consolider sa rentabilité.