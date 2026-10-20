Spotify retire 50 millions de musiques IA de ses recommandations

Spotify a retiré plus de 50 millions de musiques jugés indésirables, générées par intelligence artificielle ou assimilées à du spam (le fameux AI slop), de ses recommandations au cours de l’année écoulée. La plateforme de streaming renforce ses mécanismes de détection pour mieux mettre en avant les artistes humains, sans imposer pour autant un étiquetage systématique de tous les morceaux créés avec l’IA.

Spotify fait le nettoyage dans les musiques IA

Dans son annonce du jour, Spotify détaille les mesures engagées pour limiter la présence de morceaux IA ou assimilés à du spam dans les recommandations personnalisées. L’entreprise affirme avoir écarté plus de 50 millions de titres de ces suggestions depuis le début de l’année. Ces morceaux ne sont pas nécessairement supprimés du catalogue : ils peuvent rester accessibles sur la plateforme, mais ne sont plus mis en avant par les systèmes de recommandation.

Cette opération s’ajoute à la suppression de plus de 75 millions de titres considérés comme du spam, annoncée précédemment par Spotify. Dans ce second cas, les contenus ont été retirés de la plateforme pour des violations graves ou répétées de ses règles. Les deux chiffres correspondent donc à des mesures distinctes et ne doivent pas être confondus.

Pour identifier les contenus problématiques, Spotify croise plusieurs types d’indices : les réactions des utilisateurs, les habitudes de mise en ligne, les métadonnées des morceaux et les résultats d’outils de détection de l’IA développés par des tiers. La plateforme surveille également les envois massifs, les doublons, la manipulation du référencement, les réseaux de playlists indésirables et les titres artificiellement courts. L’entreprise reconnaît toutefois les limites des détecteurs qui risquent de devenir moins fiables à mesure que les technologies génératives progressent.

Spotify explique avoir notamment étudié les morceaux que les utilisateurs ignoraient, passaient rapidement ou signalaient négativement. Selon l’entreprise, ces comportements ont contribué à identifier les contenus assimilés à du spam ou à de la production automatisée de faible qualité. Elle affirme avoir constaté une baisse notable des signalements liés à leur présence dans les recommandations depuis la mise à jour de ses systèmes, sans publier de données chiffrées pour mesurer cette évolution.

Des badges pour distinguer les artistes humains des identités artificielles

La stratégie de Spotify repose aussi sur de nouveaux outils de transparence. Lancés en avril, les « crédits IA » permettent aux artistes de déclarer les rôles et les instruments impliquant une intelligence artificielle dans un morceau. Ces informations sont consultables dans les crédits des titres depuis l’écran de lecture. Spotify indique recevoir chaque jour des dizaines de milliers de déclarations de ce type.

Le service de streaming a également déployé le badge « AI Persona » pour signaler les profils d’artistes dont l’identité est considérée comme générée par l’IA. Ces profils sont exclus par défaut des recommandations éditoriales et algorithmiques, sauf exceptions, notamment lorsque l’utilisateur suit déjà l’artiste. En parallèle, plus de 300 000 artistes ont obtenu le badge « Vérifié par Spotify », destiné à confirmer qu’une personne identifiable se trouve derrière un profil.

Spotify ne prévoit cependant pas d’imposer un label à chaque titre utilisant l’intelligence artificielle. La plateforme privilégie actuellement la déclaration volontaire des artistes et l’identification des profils artificiels. Elle maintient aussi son seuil de 1 000 écoutes sur 12 mois pour l’accès aux redevances, instauré en 2024. D’après ses données, les morceaux présentant des indices d’une génération par IA sont dix fois plus susceptibles de rester sous ce seuil que les autres titres. (Spotify)