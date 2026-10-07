Spotify étend ses livres audio à plus de 180 marchés dans le monde

Spotify veut que tout le monde se mette au livre audio… littéralement. La plateforme annonce en effet que son catalogue sera accessible dans plus de 180 marchés à travers l’Europe, l’Amérique, les Caraïbes, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie. Le déploiement commence dès maintenant et se poursuivra au cours des prochains mois, avec un potentiel de plus de 750 millions d’utilisateurs concernés.

Plus de 350 000 livres audio pour les nouveaux marchés

Jusqu’ici, Spotify proposait principalement ses livres audio dans 22 pays, dont la France, où le service est disponible depuis 2024. Pour cette nouvelle vague internationale, l’entreprise annonce plus de 350 000 titres dans plus de 120 langues différentes.

Spotify travaille en outre avec plus de 300 éditeurs dans le monde, notamment Planeta et Mondadori. En Espagne par exemple, le lancement doit donner accès à plus de 45 000 ouvrages en espagnol.

Premium, Audiobook+ et achats à l’unité

Le modèle économique variera selon les pays. Certains abonnés Premium disposeront de 12 heures d’écoute mensuelles, tandis qu’Audiobook+ proposera un quota de 15 heures. Les utilisateurs pourront également acheter certains titres individuellement. Une formule complémentaire destinée aux étudiants doit arriver dans plusieurs régions en novembre.

A noter qu’Audiobook+ aurait déjà dépassé le million d’abonnés et représente plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents (annualisés) pour Spotify.

Spotify veut devenir une plateforme dédiée au livre

Le géant du streaming musical multiplie parallèlement les outils spécialisés. Page Match synchronise un livre papier avec sa version audio, sans oublier les livres narrés par intelligence artificielle.

Avec une hausse annuelle de 40 % du nombre d’auditeurs mensuels de livres audio et de 30 % des heures d’écoute, Spotify ne se contente clairement plus de concurrencer les services de musique : la plateforme entend désormais s’installer durablement face à Audible sur le marché mondial du livre audio, et s’en donne les moyens.