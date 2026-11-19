La sortie de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) provoque des pics de trafic importants sur les réseaux des opérateurs français. Orange, Bouygues Telecom et Free ont confirmé à l’AFP une forte hausse des téléchargements du jeu de Rockstar Games qui dépasse les 200 Go. Malgré cet afflux massif de données, les trois opérateurs assurent avoir absorbé la demande sans perturbation majeure pour leurs abonnés.

Bouygues Telecom enregistre un record historique

Le phénomène a commencé avant même le lancement du jeu le 19 novembre. Rockstar Games avait en effet ouvert le préchargement une bonne semaine plus tôt afin de permettre aux joueurs de télécharger les fichiers à l’avance et d’éviter que des millions de consoles sollicitent simultanément les réseaux au moment de la sortie.

C’est chez Bouygues Telecom que le phénomène a été le plus notable. L’opérateur a enregistré un pic de trafic jamais atteint sur son réseau, avec une hausse de 10 % par rapport aux journées habituellement les plus chargées, notamment le dimanche. Depuis la semaine dernière, les téléchargements de GTA 6 ont même représenté jusqu’à 40 % du trafic total en journée.

C’est davantage que Netflix et YouTube réunis qui représentent habituellement environ 20 % du trafic chacun chez l’opérateur. Jérôme Latrille, directeur technique et plan réseau chez Bouygues Telecom, explique avoir anticipé cette hausse depuis plusieurs années grâce au suivi précis des téléchargements de jeux vidéo. Malgré le record enregistré, le trafic est resté conforme aux prévisions et la situation revenait progressivement à la normale jeudi matin.

Record aussi chez Orange, là où Free a renforcé sa bande passante

Orange a également connu une activité exceptionnelle. Depuis le début du préchargement, le trafic observé a atteint environ deux fois son niveau habituel. Plusieurs dizaines de milliers de clients ont téléchargé le jeu, un record très net pour le lancement d’un jeu vidéo qui dépasse celui de Call of Duty : Black Ops à la fin 2025.

Les téléchargements du jeu ont « notamment contribué à établir un nouveau record de trafic » le 12 novembre lors de la mise à disposition du jeu dans les boutiques, puis de nouveau dans la soirée de mercredi avec un pic atteint à 22 heures, a fait savoir l’opérateur historique.

De son côté, Free avait anticipé l’afflux en renforçant sa bande passante Internet et en mobilisant des équipes dédiées pour mieux répartir les téléchargements. « Nous avons constaté un pic de trafic plus important que la semaine dernière mais cela n’a pas entraîné de difficultés notables », a-t-il fait savoir.

Avec le jeu pesant environ 212 Go selon la version, GTA 6 représente une charge particulièrement importante pour les infrastructures Internet. Mais comme nous pouvons le voir, les opérateurs français ont su gérer la charge.