YouTube change une nouvelle fois sa manière de compter les vues : la plateforme ajoute au compteur public une estimation du nombre de personnes regardant simultanément une vidéo sur un même téléviseur. Une seule lecture pourra donc générer plusieurs vues, même si YouTube ne sait pas réellement combien de personnes se trouvent devant l’écran.

YouTube estime le nombre de personnes devant chaque écran

La fonction « Co-Views » est cette nouvelle donnée qui concerne les vidéos, les Shorts et les diffusions en direct. Jusqu’à présent, une lecture sur un téléviseur ne comptabilisait qu’une seule vue, que la personne regarde seule ou accompagnée de toute sa famille. Google entend désormais mieux refléter l’audience réelle de YouTube dans les salons, où plus d’un milliard d’heures de vidéos sont regardées chaque jour.

Le fonctionnement repose sur un modèle statistique développé par les chercheurs de Google. Celui-ci analyse plusieurs paramètres, notamment les caractéristiques démographiques des audiences, les informations associées aux contenus et les horaires de visionnage. YouTube peut ainsi estimer qu’une vidéo regardée sur un téléviseur a été suivie par plusieurs personnes et ajouter autant de vues supplémentaires à son compteur public.

La plateforme insiste sur un point : elle n’utilise ni caméra, ni micro, ni capteur présent dans les téléviseurs pour effectuer cette estimation. Il ne s’agit donc pas de compter directement les personnes présentes dans une pièce, mais de produire une estimation statistique à partir de différents modèles d’audience. Cette méthode est notamment calibrée à partir de données de référence issues de panels de mesure d’audience.

La nouveauté concerne exclusivement les téléviseurs. Une lecture sur smartphone, tablette ou ordinateur continuera de compter comme une seule vue, indépendamment du nombre de personnes qui regardent ensemble. Les nouvelles estimations ne seront par ailleurs pas appliquées rétroactivement : seules les lectures effectuées à partir du déploiement de la fonctionnalité sont concernées.

Des compteurs publics plus élevés, mais pas davantage de revenus

Cette modification pourrait faire grimper de manière importante le nombre de vues qui s’affiche sous les vidéos les plus populaires sur YouTube. Un créateur dont une partie importante de l’audience regarde ses contenus sur téléviseur pourrait ainsi afficher davantage de vues sans avoir enregistré plus de lectures individuelles.

Néanmoins, YouTube met en place un nouvel indicateur privé dans YouTube Studio qui permettra aux créateurs de mesurer la part estimée des visionnages collectifs. Par exemple, un taux de 1,10 signifie que 1 100 vues publiques correspondent à 1 000 lectures principales et 100 vues supplémentaires estimées grâce au visionnage collectif. Il sera possible de retrouver le nombre de lectures sans l’estimation en divisant le total public par ce coefficient.

Google précise enfin que cette modification ne changera pas la rémunération des créateurs, les revenus publicitaires ou les conditions d’éligibilité au Programme Partenaire YouTube. Ces éléments continueront de reposer sur les vues qualifiées et les heures de visionnage pertinentes. La fonction Co-views gonflera donc potentiellement les compteurs publics, sans augmenter directement les revenus des chaînes.