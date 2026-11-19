La Commission européenne a été victime d’une cyberattaque assistée par intelligence artificielle, détectée le 22 octobre mais seulement révélée aujourd’hui. Les hackers ont utilisé ARTEX, un outil automatisé capable de rechercher des failles de sécurité et de tenter de les exploiter. Plusieurs applications internes ont été temporairement mises hors ligne, notamment des services destinés aux salariés.

Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne, a indiqué : « Nous pouvons confirmer qu’il s’agissait d’une campagne cyber générée par IA » lors d’un point presse à Bruxelles. Une enquête a été ouverte et plusieurs mesures de protection ont été prises immédiatement après la détection de l’incident.

ARTEX, un outil IA détourné pour attaquer les systèmes informatiques

Les hackers ont utilisé ARTEX, un outil de cybersécurité reposant sur l’intelligence artificielle. Sa vocation initiale est légitime : aider les organisations à tester leurs infrastructures et à détecter des vulnérabilités avant que des pirates puissent les exploiter.

Le CERT-EU, le service chargé de la cybersécurité des institutions européennes, avait justement publié une alerte le 5 novembre concernant la multiplication des attaques utilisant ARTEX. Il décrit cet outil comme une plateforme open source de tests d’intrusion pilotée par des grands modèles de langage (LLM). La plateforme peut décomposer un objectif de sécurité en plusieurs tâches, puis envoyer des agents IA autonomes effectuer des reconnaissances et des tests sur les systèmes ciblés.

L’outil peut ainsi automatiser la recherche de mauvaises configurations et l’exploitation de failles de sécurité. Un opérateur humain peut suivre et orienter les opérations, mais les mécanismes censés empêcher les actions hors périmètre reposent essentiellement sur des règles configurables et le comportement du modèle. Selon CERT-EU, cette architecture facilite le détournement de l’outil à des fins malveillantes.

Des services internes de la Commission perturbés pendant dix jours

Les conséquences de la cyberattaque ont été particulièrement importantes pour les services administratifs de l’institution. Plusieurs outils internes ont été perturbés pendant au moins dix jours. Parmi les systèmes concernés figureraient :

Sysper, la plateforme de ressources humaines permettant de consulter les fiches de paie, de gérer les congés et de déclarer son temps de travail.

MyPMO, le service utilisé par les salariés pour obtenir le remboursement de leurs frais médicaux.

Des outils de traduction et différentes applications internes.

Ces services ont été temporairement désactivés par précaution. La plupart ont depuis été rétablis, même si certains outils rencontrent encore des difficultés aujourd’hui. La Commission européenne n’a cependant pas confirmé publiquement tous les détails concernant les applications touchées.

La question d’une éventuelle fuite de données personnelles reste également ouverte. Selon le porte-parole, aucune preuve d’une compromission touchant l’ensemble du personnel de la Commission européenne n’a été découverte à ce stade. Cela ne permet toutefois pas d’exclure qu’une partie des données de certains systèmes ait été consultée ou récupérée. L’enquête doit encore établir l’étendue exacte de l’intrusion et identifier les responsables. Aucune demande de rançon n’a été signalée.

Cette affaire constitue un nouvel exemple des risques liés à la démocratisation des outils d’IA capables d’automatiser des opérations informatiques complexes. CERT-EU estime que la disponibilité publique d’ARTEX pourrait rendre les attaques plus fréquentes, plus rapides et plus faciles à déployer à grande échelle. Les compétences nécessaires pour rechercher et exploiter des failles de sécurité deviennent ainsi plus accessibles aux pirates.