La Silicon Valley s’apprête à découvrir son reflet sur grand écran, et le portrait promet d’être mordant. Neon vient en effet de dévoiler une nouvelle bande-annonce d’Artificial, le film de Luca Guadagnino consacré aux coulisses d’OpenAI. Andrew Garfield y incarne Sam Altman, tandis qu’Ike Barinholtz apparaît pour la première fois véritablement dans la peau d’Elon Musk.

Sam Altman dépeint comme un patron manipulateur

Le réalisateur de Challengers et Call Me by Your Name privilégie une approche satirique de l’industrie de l’intelligence artificielle. La bande-annonce présente notamment un Altman totalement dépassé par les explications scientifiques d’Ilya Sutskever (interprété par Yura Borisov), avant de commander deux shots de vodka.

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Plus inquiétant, le personnage reconnaît être disposé à mentir pour servir ce qu’il considère comme l’intérêt général. Dans une dernière séquence, absorbé par Candy Crush et son jus de légumes, Altman/Garfield répond nonchalamment « Oui, je sais » lorsqu’on lui rappelle la mission d’OpenAI consistant à protéger l’humanité des dangers d’une intelligence artificielle générale incontrôlée.

Une crise historique d’OpenAI portée au cinéma

Artificial revient principalement sur l’éviction spectaculaire de Sam Altman en novembre 2023. Le conseil d’administration lui reprochait alors de ne pas avoir été « toujours franc dans ses communications ». Une fronde interne et l’intervention de Microsoft avaient finalement précipité son retour à la direction quelques jours plus tard.

La distribution comprend également Monica Barbaro dans le rôle de Mira Murati. Quant à Barinholtz, ses quelques secondes à l’écran suffisent à suggérer une représentation caricaturale (ou pas) d’Elon Musk.

Pour rappel, le projet de ce film avait auparavant été abandonné par Amazon MGM Studios malgré son développement avancé. Un porte-parole d’Amazon MGM déclarait alors : « Nous pensons qu’Artificial serait mieux servi s’il était distribué par un autre studio. » Ambiance…

Récupéré par Neon, Artificial sortira donc dans certaines salles américaines le 25 décembre 2026, avant une distribution mondiale le 8 janvier 2027. Aucune date française n’est encore confirmée pour cette satire qui pourrait sérieusement bousculer l’image des dirigeants actuels de l’IA.