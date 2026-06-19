Amazon ne veut plus d’Artificial, le film sur Sam Altman (patron d’OpenAI)

Amazon MGM Studios vient de se débarrasser d’Artificial, un film quasi achevé du réalisateur Luca Guadagnino sur Sam Altman et la crise de gouvernance d’OpenAI en 2023, invoquant la recherche d’un distributeur mieux adapté. Derrière cette formule se dessine un conflit d’intérêts majeur entre la branche divertissement d’Amazon et ses ambitions dans l’intelligence artificielle.

Ce n’est pas Amazon qui diffusera Artificial

Le projet avait pourtant tout pour séduire. Artificial confie à Andrew Garfield le rôle de Sam Altman, à Monica Barbaro celui de Mira Murati (ex-directrice technique d’OpenAI), à Yura Borisov celui d’Ilya Sutskever (ancien directeur scientifique d’OpenAI) et à Ike Barinholtz celui d’Elon Musk. Le scénario de Simon Rich reconstitue les cinq jours de novembre 2023 durant lesquels le conseil d’administration d’OpenAI a brutalement évincé puis été contraint de réintégrer son patron. Les projections tests ont généré des retours positifs et le film constitue la troisième collaboration entre Luca Guadagnino et Amazon MGM Studios.

Malgré tout cela, Amazon a choisi de lâcher le film. : « Nous pensons qu’Artificial sera mieux servi s’il est diffusé par un autre studio et nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe du film pour lui trouver une nouvelle maison », a déclaré un porte-parole d’Amazon à Variety. Le long-métrage est désormais présenté à des studios concurrents, avec l’aide logistique d’Amazon, dont la responsabilité se limite désormais à faciliter sa sortie.

Quand 50 milliards de dollars et une amitié personnelle pèsent plus qu’un film

Les véritables ressorts de ce revirement sont financiers et relationnels. En février dernier, Amazon a engagé 50 milliards de dollars dans un partenariat massif visant à développer l’utilisation d’Amazon Web Services (AWS) par OpenAI, faisant de Sam Altman un partenaire commercial de premier ordre. Quelques mois avant cet accord, Sam Altman avait assisté en Italie au mariage de Jeff Bezos, scellant une proximité personnelle que la diffusion d’un portrait à charge rendrait pour le moins inconfortable.

Ce qui rend le retrait d’Amazon particulièrement révélateur, c’est qu’il ne peut pas s’expliquer par une découverte tardive du contenu. Le studio de production connaissait le scénario de Simon Rich avant même que Luca Guadagnino ne rejoigne le projet. Amazon a donc sciemment développé un film susceptible d’indisposer un futur partenaire stratégique, avant de s’en séparer une fois les enjeux financiers devenus trop importants pour tolérer le risque