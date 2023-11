Sam Altman va redevenir le patron d’OpenAI (ChatGPT), 5 jours après avoir été viré

Nouveau retournement de situation chez OpenAI, avec Sam Altman qui va redevenir le dirigeant de la société s’occupant de ChatGPT. L’annonce intervient cinq jours après que le groupe a annoncé le licencier.

Dans un message posté sur X (ex-Twitter), OpenAI indique :

Pour sa part, Sam Altman déclare :

J’aime OpenAI et tout ce que j’ai fait ces derniers jours était au service de cette équipe et de sa mission. Lorsque j’ai décidé de rejoindre Microsoft dimanche soir, il était clair que c’était la meilleure voie pour moi et pour l’équipe. Avec le nouveau conseil d’administration et le soutien Satya [Nadella, patron de Microsoft], j’ai hâte de retourner à OpenAI et de construire sur notre solide partenariat avec Microsoft.