OpenAI (ChatGPT) : 70% des employés menacent de démissionner et rejoindre Microsoft

OpenAI, la société derrière ChatGPT, pourrait bien perdre la majorité de ses employés. 505 d’entre eux menacent de partir si le conseil d’administration d’OpenAI ne démissionne pas. Le conseil d’administration a licencié Sam Altman, le patron de la société, vendredi et ce dernier a rejoint aujourd’hui Microsoft.

Plus de 70% des employés d’OpenAI pourraient démissionner

C’est dans une lettre adressée au conseil d’administration d’OpenAI que les 505 employés sur 700 menacent de démissionner :

OpenAI est la première entreprise d’IA au monde. Nous, les employés d’OpenAI, avons développé les meilleurs modèles et repoussé les limites du domaine. Notre travail sur la sécurité et la gouvernance de l’IA façonne les normes mondiales. Les produits que nous avons créés sont utilisés par des millions de personnes dans le monde. Jusqu’à présent, l’entreprise pour laquelle nous travaillons et que nous chérissons n’a jamais été dans une position aussi forte. Le processus par lequel vous avez licencié Sam Altman et retiré Greg Brockman du conseil d’administration a mis en péril tout ce travail et sapé notre mission et notre entreprise. Votre comportement a montré clairement que vous n’aviez pas les compétences nécessaires pour superviser OpenAl.

Ils réclament ensuite « un conseil d’administration qualifié, capable de faire progresser l’entreprise dans la stabilité ». Une autre critique a été le fait qu’OpenAI a nommé Mira Murati comme remplaçante de Sam Altman… avant de la remplacer 48 heures plus tard par Emmett Shear, l’ex-patron de Twitch. Ils concluent en écrivant :

Vos actions ont montré à l’évidence que vous n’êtes pas en mesure de superviser OpenAI. Nous ne pouvons pas travailler pour ou avec des personnes qui manquent de compétence, de jugement et d’attention pour notre mission et nos employés. Nous, soussignés, pouvons choisir de démissionner d’OpenAI et de rejoindre la filiale de Microsoft récemment annoncée et dirigée par Sam Altman et Greg Brockman. Microsoft nous a assuré qu’il y a des postes pour tous les employés d’OpenAI dans cette nouvelle filiale si nous choisissons de la rejoindre. Nous prendrons cette mesure dans les plus brefs délais, à moins que tous les membres actuels du conseil d’administration ne démissionnent et que le conseil d’administration ne nomme deux nouveaux administrateurs indépendants principaux, tels que Bret Taylor et Will Hurd, et ne réintègre Sam Altman et Greg Brockman.

Microsoft est le grand vainqueur

Microsoft a créé une équipe de recherche en IA avancée spéciale pour accueillir un certain nombre d’anciens employés d’OpenAI, et Sam Altman s’est vu offrir le titre de dirigeant pour diriger la division. Il s’agit d’une démarche inhabituelle pour Microsoft en dehors des acquisitions, car l’entreprise n’utilise généralement le titre de patron que pour les dirigeants de grandes divisions comme Microsoft Gaming ou de sociétés acquises comme LinkedIn et GitHub. Les employés d’OpenAI ont clairement indiqué que Microsoft traitait cette affaire comme une grande acquisition, assurant les employés existants que des postes étaient ouverts pour rejoindre Sam Altman et son équipe chez Microsoft.