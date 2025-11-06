TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires Teenage Engineering dévoile un nouveau sampler orienté vers la musique reggae et le dancehall
Matériel et Accessoires

Teenage Engineering dévoile un nouveau sampler orienté vers la musique reggae et le dancehall

6 Nov. 2025 • 15:15
0

Le suédois Teenage Engineering, à qui l’on doit le formidable design de la petite console PlayDate, lance aujourd’hui le nouveau combo « EP-40 Riddim + EP-2350 Ting », un système de production musicale conçu pour les fans de dub, de reggae et de dancehall. Il s’agit d’une évolution radicale du modèle EP-133 KO II, avec un design thématique et de surcroît un micro au look unique pour des performance vocales très « typées ».

Un sampler repensé pour les rythmiques sound system

Le nouveau sampler EP-40 Riddim conserve le format carré reconnaissable de la marque mais se pare d’un habillage vert-crème et de typographies évocatrices de la scène jamaïcaine. L’appareil introduit plusieurs nouveautés techniques, soit un moteur de synthèse interne appelé “Supertone” capable de délivrer des basses profondes et des leads classiques, ainsi qu’un mode sirène dub sensible à la pression. La mémoire interne double passe à 128 Mo, ce qui permet d’accueillir plus de 300 à 400 sons originaux créés avec la collaboration de producteurs reggae tels que King Jammy ou Mad Professor.

Un micro lo-fi pour la voix et la scène

L’ensemble est complété par le micro EP-2350 Ting, ce dernier intégrant divers effets (écho, « spring » reverb, robot et pixie) ainsi que quatre échantillons déclenchables. Son esthétique de CB radio rétro et son lien direct avec le Riddim font de cet accessoire idéal pour les performances live. Seul bémol, le micro Ting n’est disponible que dans le pack bundle Riddim’n Ting proposé au prix de 329 dollars environ.

Le reste des specs s’avère solide : connectique complète (MIDI, USB-C, entrées/sorties ligne), alimentation par piles ou USB et mode Live-State pour simplifier l’interface lors des concerts. En combinant sampler, synthèse et microphone à effets, Teenage Engineering propose ainsi un véritable « système rythmique et basse » clé en main pour artistes et créateurs… amateurs de reggae et de dancehall.

