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Teenage Engineering va arrêter les synthétiseurs et prépare un changement radical

2 min.
8 Oct. 2026 • 15:25
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Teenage Engineering pourrait bientôt tourner une page majeure de son histoire. Jesper Kouthoofd, fondateur et patron de l’entreprise suédoise, affirme vouloir arrêter la conception de synthétiseurs, y compris l’emblématique OP-1 qui a largement contribué à la notoriété de la marque depuis son lancement en 2011.

L’OP-1 lui-même n’échapperait pas au changement

Dans un entretien accordé à Highsnobiety, Jesper Kouthoofd explique avoir annoncé cette orientation à ses équipes lors d’une réorganisation menée l’automne dernier. « Tout le monde me demandait : mais de quoi parles-tu ? », raconte-t-il. Le dirigeant estime désormais que « les produits ne sont pas notre activité » et que Teenage Engineering « peut être bien plus que cela ».

OP-1 Teenage Engineering

Le célèbre OP-1 de Teenage Engineering 

Une déclaration surprenante pour une société principalement connue pour ses instruments électroniques, qui lançait encore récemment un sampler dédié au reggae et au dancehall. Aucun calendrier précis n’est toutefois annoncé pour l’arrêt des synthétiseurs.

Teenage Engineering veut dépasser le matériel musical

Ce virage correspond finalement assez bien au parcours de l’entreprise. Teenage Engineering ne s’est jamais limitée à ses propres instruments. Son équipe a participé au design de la console portable Playdate, reconnaissable à sa manivelle, ainsi qu’à celui du Rabbit R1, l’étrange assistant IA de Rabbit. Elle a également collaboré avec Nothing, IKEA et plusieurs autres sociétés.

Kouthoofd laisse entendre que certains projets actuellement en développement pourraient ne voir le jour que dans cinq à dix ans. L’un d’entre eux aurait même, selon lui, le potentiel de modifier notre rapport à la vie en ligne. Diantre !

Teenage Engineering ne semble donc pas préparer sa disparition du matériel, mais plutôt refuser d’être enfermée dans son image de fabricant de synthétiseurs. Abandonner l’OP-1 serait un pari considérable, mais aussi une manière radicale de rappeler que cette entreprise très singulière se définit désormais davantage comme un laboratoire de design et d’idées.

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