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Meta va analyser via l’IA la taille et la structure osseuse des utilisateurs pour repérer les mineurs

3 min.
5 Mai. 2026 • 17:30
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Meta tente une nouvelle fois d’améliorer la détection automatique de l’âge sur Facebook et Instagram. Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg annonce qu’il utilisera l’intelligence artificielle pour examiner des indices visuels dans les photos et vidéos, notamment la taille apparente et la structure osseuse des utilisateurs concernés, ce afin d’identifier les personnes de moins de 13 ans.

Une IA chargée d’estimer l’âge à partir du corps

Le dispositif ne se limite donc plus aux dates de naissance déclarées ou aux informations publiées dans les profils. Meta veut désormais croiser les contenus textuels avec l’apparence physique des personnes visibles à l’écran. L’entreprise explique que son IA peut repérer des signaux généraux comme « la taille ou la structure osseuse » pour estimer une tranche d’âge.

Ecoles Adolescents Enfants Portables Smartphones

Meta insiste toutefois sur une nuance importante : « Nous voulons être clairs : il ne s’agit pas de reconnaissance faciale. » Toujours selon Meta, le nouvel outil ne chercherait pas à identifier une personne précise mais à évaluer si l’utilisateur paraît appartenir à une catégorie d’âge incompatible avec les règles de la plateforme.

Une mesure sensible pour la protection des enfants

Entre sécurité et surveillance algorithmique

Si l’IA estime qu’un compte appartient probablement à un enfant de moins de 13 ans, Meta pourra alors le désactiver. L’utilisateur devra alors prouver son âge via une procédure de vérification pour empêcher la suppression de son compte. Le procédé pose néanmoins question : jusqu’où une plateforme peut-elle analyser le corps des utilisateurs dans le seul objectif de leur autoriser ou interdire l’accès à une plateforme  ? En voulant mieux contrôler l’accès à ses plateformes, Meta ouvre forcément  un débat sur la surveillance biométrique et les limites de l’IA appliquée aux réseaux sociaux.

Ce nouveau système arrive dans un contexte de forte pression judiciaire et politique sur la sécurité des mineurs. Meta étend en parallèle ses « Teen Accounts » dans l’Union européenne et au Brésil, avec des comptes privés par défaut, des messages limités et des filtres renforcés.

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