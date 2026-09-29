Spider-Man: Brand New Day pourrait revenir au cinéma avec des scènes inédites

Le parcours commercial de Spider-Man: Brand New Day pourrait connaître un nouveau chapitre. Sony préparerait une ressortie en salles enrichie de séquences inédites, une stratégie rappelant directement celle employée récemment avec Avengers: Endgame. Aucune date n’est encore annoncée, mais plusieurs scènes coupées pourraient revenir dans cette nouvelle version.
Parmi les ajouts envisagés figure notamment une séquence avec Rosario Dawson dans le rôle de Claire Temple. L’actrice avait alors révélé avoir tourné pour le film avant de disparaître du montage final : « J’ai même tourné une scène dans le nouveau film Spider-Man, mais j’ai été coupée du montage final. »
Cette ressortie en salles prolongerait le succès d’un film qui avait déjà suscité un engouement colossal avant même sa sortie, avec notamment une bande-annonce dépassant le milliard de vues. Sony avait déjà employé une méthode similaire avec Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version, ressorti en 2022 avec du contenu supplémentaire.
L’enjeu est également financier. Brand New Day a récemment dépassé Star Wars : Le Réveil de la Force pour devenir le plus gros succès de l’histoire au box-office nord-américain. Le film se rapproche désormais de la barre sans précédent du milliard de dollars sur ce seul marché.
Une nouvelle exploitation en salles pourrait donc suffire à franchir ce seuil symbolique, tout en maintenant Spider-Man dans l’actualité ciné entre Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars.
Sony pourrait aussi profiter de cette version enrichie pour ajouter un élément préparant les prochaines étapes du MCU. Rien n’est confirmé à ce stade, mais la proximité avec les futurs Avengers offre un terrain évident pour quelques surprises supplémentaires. Pour un film déjà couvert de records, cette ressortie pourrait donc permettre d’assoir définitivement la franchise Marvel au sommet du box-office mondial, et sans doute pour longtemps.
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