Spider-Man No Way Home va revenir au cinéma en version longue

Spider-Man: No Way Home est de retour, le film va à nouveau sortir au cinéma et ce sera une version longue. Le titre de cette édition est The More Fun Stuff Version.

Dans un communiqué, Marvel indique que la More Fun Stuff Version célèbre les 60 ans du personnage de la bande dessinée Spider-Man, ainsi que les deux dernières décennies de films de l’Homme-araignée sur grand écran. Il n’y a cependant pas d’informations concrètes sur ce que les fans retrouveront dans la version longue du film. Il se murmure qu’il y aurait 15 minutes supplémentaires, mais Marvel ne confirme pas officiellement. Le film d’origine sorti en décembre dernier a une durée de 2 heures et 28 minutes.

Pour l’occasion, une courte vidéo a été mise à ligne avec Tobey Maguire, Tom Holland et Andrew Garfield, qui disent chacun leur tour « Je suis Spider-Man ».

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! @SpiderManMovie pic.twitter.com/4dyhob9Qt2 — Marvel Entertainment (@Marvel) June 11, 2022

Spider-Man: No Way Home — The More Fun Stuff Version sortira au cinéma le 2 septembre prochain aux États-Unis et au Canada. Une sortie dans d’autres pays aura également lieu, mais il n’est pour l’instant pas précisé lesquels.

Spider-Man: No Way Home a été un succès au cinéma avec 1,90 milliard de dollars générés au box office. En France, le film a attiré 7,32 millions de spectateurs.