Spider-Man No Way Home devient le film de super-héros le plus vu en France

Spider-Man : No Way Home écrase tout au box-office et devient le film de super-héros le plus vu en France avec 6 955 885 d’entrées au cinéma. Il bat ainsi Avengers : Endgame qui comptabilise 6 944 090 entrées.

Record en France pour Spider-Man : No Way Home

Ce record pour Spider-Man : No Way Home au box-office est d’autant plus remarquable que nous sommes en période de Covid-19 et que tout le monde ne pas se rendre au cinéma. Il y a ceux qui n’ont pas le pass vaccinal et ceux qui refusent de se rendre dans un cinéma au vu du contexte. Cela n’a pas empêché l’Homme-araignée de battre tout le monde, même Avengers : Endgame… dans lequel Spider-Man apparaît.

Ce film est le troisième avec Tom Holland dans le rôle principal. Il faut dire que le long-métrage était plus qu’attendu, notamment à cause du casting. Les méchants des précédents films où Tobey Maguire et Andrew Garfield campaient le rôle de Spider-Man sont présents. Cela a naturellement attiré les foules. Qui plus est, des rumeurs insistantes sur le reste du casting (pour deux personnes en particulier) ont poussé les spectateurs à se rendre en salles. Ils ont bien fait puisque les rumeurs étaient vraies.

Il faut savoir que le film a été un succès dès le premier jour. En effet, No Way Home avait réalisé le meilleur démarrage au cinéma en France. Il a également atteint le milliard de dollars au box-office à l’échelle mondiale. Cela remonte à la fin décembre. À date, le box-office mondiale est de 1,78 milliards de dollars. Il s’agit du sixième plus gros film, le premier étant Avatar avec 2,85 milliards de dollars.