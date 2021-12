Spider-Man : No Way Home réalise le meilleur démarrage de l’année en France

Spider-Man : No Way Home frappe fort, très fort même au box-office en France au point de réaliser le meilleur démarrage de l’année. Lors de sa première journée, le film a comptabilisé 476 494 entrées sur un total de 882 copies dans les cinémas.

Carton plein pour le nouveau film Spider-Man

En comparaison, Spider-Man : Homecoming (le premier de la trilogie avec Tom Holland dans le rôle-titre) avait réalisé 233 579 entrées pour 808 copies. Spider-Man : Far From Home avait fait mieux avec 453 503 entrées pour 833 copies. Et voilà maintenant Spider-Man : No Way Home qui monte d’un cran. Les Français sont très friands de l’Homme-araignée, comme nous pouvons le voir. De manière générale, le succès est le même dans plusieurs pays.

Avec Spider-Man, il y a eu quatre films Marvel en 2021. Black Widow avait fait 184 770 entrées de sa première journée, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux en a eu 98 630 et Les Éternels en a eu 161 391. Les trois films réunis ont ainsi fait 444 791 entrées la première journée en France… soit moins que Spider-Man : No Way Home à lui tout seul. Ce film de Marvel et Sony est un véritable succès pour ce qui est du box-office.

Il faut dire que ce film était plus qu’attendu. La mise en place du multivers, la présence des méchants des films où Spider-Man était incarné par Tobey Maguire et Andrew Garfield, le fait que ce soit la fin de la trilogie…

Le prochain gros film à sortir au cinéma est Matrix Resurrections. Il arrive mercredi prochain. Il devait initialement voir le jour aujourd’hui, mais Warner Bros a préféré le reporter d’une semaine. La raison ? Éviter le rouleau-compresseur qu’est Spider-Man : No Way Home.