Samsung signe un accord de 16,5 milliards de dollars avec Tesla pour les puces

Samsung a scellé un partenariat majeur avec Tesla, d’une valeur de 16,5 milliards de dollars, pour fournir des semi-conducteurs jusqu’en 2033. Ce contrat marque une étape clé pour la division fonderie du groupe coréen, qui cherche à renforcer sa position face à la concurrence.

Un accord stratégique pour les puces AI6

Dans un dépôt réglementaire, Samsung a révélé que le contrat, débutant le 26 juillet 2025 et s’étendant jusqu’au 31 décembre 2033, porte sur la production de semi-conducteurs pour un client majeur, sans le nommer initialement. Elon Musk, patron de Tesla, a cependant confirmé sur X (ex-Twitter) que son entreprise était le partenaire en question. « L’usine géante de Samsung au Texas sera dédiée à la fabrication de la puce AI6 de nouvelle génération de Tesla. L’importance stratégique de ceci est difficile à surestimer », a-t-il déclaré. Cet accord s’inscrit dans une série où Samsung produit déjà la puce AI4, tandis que TSMC se chargera de l’AI5.

Elon Musk a également souligné un aspect clé du partenariat : « Samsung a accepté que Tesla participe à l’optimisation de l’efficacité de production. C’est un point crucial et je m’impliquerai personnellement pour accélérer les progrès ». Cette collaboration pourrait même dépasser les 16,5 milliards annoncés, Elon Musk laissant entendre que « le montant de 16,5 milliards est un minimum, la production réelle pourrait être bien plus importante ». L’usine à Taylor au Texas jouera un rôle central dans ce projet, renforçant les ambitions de Samsung dans la production de puces avancées de 2 nm, une technologie promettant plus de puissance et d’efficacité.

L’action de Samsung grimpe à la bourse

Samsung a précisé que les détails, y compris l’identité du client, resteront confidentiels jusqu’à fin 2033, à la demande de Tesla pour « protéger les secrets commerciaux ». L’entreprise sud-coréenne a averti les investisseurs : « Puisque le contenu principal du contrat n’est pas divulgué pour des raisons de confidentialité commerciale, nous recommandons de rester prudents, en tenant compte des risques de modification ou d’annulation ». Malgré cette discrétion, l’annonce a dopé les actions de Samsung, qui ont grimpé de 3,5 % à l’ouverture des marchés et qui est maintenant en hausse de 6,83 %.

Ce partenariat renforce la position de Samsung, deuxième plus grand fournisseur mondial de services de fonderie derrière TSMC, et marque une avancée dans sa stratégie de production de puces de 2 nm, un domaine clé pour l’avenir de l’IA et des véhicules électriques.