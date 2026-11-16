Planeswalker : Magic: The Gathering débarque sur Netflix en 2027 avec une série animée

Après plusieurs années de développement et quelques changements de direction créative, Magic: The Gathering va enfin donner naissance à une série télévisée. Netflix et Wizards of the Coast viennent d’officialiser Planeswalker, une production animée qui plongera les spectateurs dans l’univers fantastique du célèbre jeu de cartes. Présenté lors de la manifestation MagicCon d’Atlanta, le projet s’appuie sur l’un des personnages les plus populaires de la franchise et promet une aventure à l’échelle de plusieurs mondes.

Chandra au centre d’une guerre entre dimensions

L’intrigue mettra notamment en scène Chandra, une puissante magicienne capable de maîtriser le feu. Personnage emblématique de Magic, Chandra devra composer avec un passé douloureux et des ennemis particulièrement déterminés à s’emparer de ses pouvoirs.

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Le récit fera intervenir plusieurs Planeswalkers, des sorciers d’exception capables de voyager entre différentes dimensions (appelées plans dans la mythologie du jeu). Confrontés à une menace grandissante, ces personnages devront surmonter leurs rivalités, nouer des alliances fragiles et affronter leurs propres démons pour empêcher une catastrophe susceptible de détruire des milliers de mondes.

La présentation officielle évoque une confrontation de grande ampleur dans laquelle une force particulièrement dangereuse menace l’équilibre de l’ensemble du multivers. De quoi offrir aux scénaristes un terrain particulièrement riche, puisque l’univers de Magic compte des décennies de récits, de personnages et de civilisations fantastiques.

Une esthétique dans la lignée d’Arcane

Les premières images dévoilées suggèrent une direction artistique qui rappelle Arcane, la série Netflix inspirée de League of Legends. Les décors travaillés, les personnages stylisés et les séquences d’action dynamiques semblent privilégier des procédés d’animation particulièrement sophistiqués.

Ce rapprochement n’est pas totalement fortuit. Le projet est confié à Digic Pictures, un studio hongrois spécialisé dans les cinématiques de jeux vidéo et qui a notamment travaillé sur plusieurs productions liées à League of Legends. Son expérience dans la mise en scène de combats spectaculaires pourrait donner à Planeswalker une forte identité visuelle.

Une longue attente avant l’arrivée sur Netflix

Le projet Magic: The Gathering avait été annoncé dès 2019, les frères Russo étant initialement associés à son développement. La production a ensuite connu une réorientation créative avant de prendre sa forme actuelle.

Netflix prévoit désormais de lancer Planeswalker en 2027, sans communiquer encore de date précise. Pour les millions de joueurs qui explorent le multivers depuis des années, cette adaptation représente enfin l’occasion de retrouver leurs personnages favoris dans une aventure animée d’envergure. Reste à savoir si la série parviendra à séduire également les spectateurs qui n’ont jamais touché une carte Magic de leur vie.