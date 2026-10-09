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Theranos : un site interactif recrée le bureau d’Elizabeth Holmes avec les documents de son procès

3 min.
9 Oct. 2026 • 15:32
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L’affaire Theranos se transforme en expérience interactive. Bo Lau, ingénieure chez Extend, a développé un site web qui reconstitue virtuellement le bureau d‘Elizabeth Holmes et permet d’explorer une partie des milliers de documents rendus publics lors du procès de l’ancienne dirigeante. Une manière étonnamment ludique de replonger dans l’un des scandales technologiques les plus retentissants de la Silicon Valley.

Elizabeth Holmes

Un MacBook, un iPhone et les véritables documents du procès

Le décor transporte l’internaute en 2016. Sur le bureau virtuel figurent notamment un MacBook Air fonctionnant sous OS X El Capitan et un iPhone avec son ancien bouton Home. Chaque appareil peut être manipulé pour consulter des e-mails, messages, présentations et documents issus de la procédure judiciaire américaine.

Le niveau de détail va jusqu’à proposer une simulation de la machine Edison, l’appareil de Theranos censé effectuer de nombreuses analyses médicales à partir de quelques gouttes de sang. Les promesses de cette technologie avaient permis à la startup d’atteindre une valorisation spectaculaire avant que de graves dysfonctionnements ne soient révélés.

L’histoire d’Elizabeth Holmes avait d’ailleurs inspiré un projet de film Bad Blood pour Apple TV, initialement prévu avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal.

Une interface ludique pour explorer une montagne de preuves

Derrière son apparence de jeu, le projet remplit aussi une fonction documentaire. Plus d’un millier de pièces judiciaires peuvent être parcourues sans devoir fouiller manuellement dans une multitude de PDF et d’archives de tribunaux.

Le site sert également de promotion à Extend et au documentaire You Can See Everything de Nathan Fielder et Lance Oppenheim, consacré évidemment à Elizabeth Holmes. Bo Lau met ainsi en scène (brillamment) les capacités de son entreprise spécialisée dans l’analyse et l’extraction automatisée de documents complexes.

Ce nouveau type d’outil d’archive montre surtout qu’il est possible de transformer des données judiciaires brutes en une expérience interactive accessible à tous. Une façon beaucoup plus ergonomique et disons le ludique d’explorer les coulisses d’un scandale qui continue, plusieurs années plus tard, de hanter la Silicon Valley.

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