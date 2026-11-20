Quelques heures avant la sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6), Take-Two s’est attaqué aux portages non officiels de GTA 5 pour les smartphones et PC. L’éditeur a envoyé quatre demandes de retrait à GitHub pour violation du droit d’auteur et faire supprimer plusieurs dépôts permettant de jouer au titre de Rockstar Games sur iPhone, Android, Mac et PC. Les demandes concernent également plusieurs centaines de forks de ces projets.

Les portages non officiels de GTA 5 dans le viseur de Take-Two

Les demandes de retrait déposées par Take-Two, maison-mère de Rockstar Games, ciblent quatre initiatives distinctes :

Muguet : un portage natif de GTA 5 pour iOS et macOS. Take-Two demande également le retrait de ses 263 forks.

un portage natif de GTA 5 pour iOS et macOS. Take-Two demande également le retrait de ses 263 forks. glue5 : un environnement permettant de transformer la version WebAssembly du jeu en application sur iOS, macOS, Android et Windows. Le groupe réclame la suppression de 349 forks.

un environnement permettant de transformer la version WebAssembly du jeu en application sur iOS, macOS, Android et Windows. Le groupe réclame la suppression de 349 forks. gta5mobile-android : un projet destiné aux smartphones Android, accompagné d’outils pour installer et exécuter le jeu.

un projet destiné aux smartphones Android, accompagné d’outils pour installer et exécuter le jeu. PlayGTA5 et ses projets associés : trois dépôts proposant une version jouable dans un navigateur ainsi que des lanceurs et portages mobiles.

Les chiffres avancés par Take-Two concernent donc déjà plus de 600 forks pour les deux premiers projets, auxquels s’ajoutent les autres dépôts et leurs éventuelles copies. GitHub ne communique toutefois pas le nombre exact de référentiels effectivement désactivés.

Le problème des versions sans fichiers du jeu

L’affaire est particulièrement intéressante sur le plan juridique. Trois des quatre projets reposaient sur le principe qui consiste à demander aux utilisateurs de fournir eux-mêmes une copie du GTA 5. Les développeurs estimaient ainsi pouvoir proposer un environnement d’exécution sans distribuer directement le jeu protégé par le droit d’auteur.

Take-Two conteste cette interprétation. Dans ses notifications, l’éditeur estime que fournir les outils permettant de télécharger, convertir et exécuter une version non autorisée de GTA 5 constitue également une facilitation de la violation du droit d’auteur. Le projet glue5 est notamment accusé de proposer une fonction permettant de transférer environ 20 Go de données du jeu, avec une option pour télécharger l’intégralité de celui-ci.

Le cas de PlayGTA5 est différent : Take-Two affirme qu’une version complète de GTA 5, représentant 21,2 Go de fichiers, était directement proposée dans une publication sur GitHub datée du 9 octobre. C’est le seul des quatre dossiers dans lequel l’éditeur affirme explicitement que les fichiers complets du jeu étaient hébergés dans le dépôt visé.

Une campagne à temps pour la sortie de GTA 6

L’origine de ces portages remonte au début du mois d’octobre, lorsqu’une version WebAssembly de GTA 5 est devenue jouable directement dans un navigateur. Le site PlayGTA5.com avait rapidement attiré l’attention sur les réseaux sociaux, avant de disparaître quelques heures après sa mise en ligne. Le code permettant de faire fonctionner le jeu a néanmoins continué à circuler sur GitHub, où plusieurs développeurs l’ont adapté aux smartphones et aux ordinateurs.

Les dépôts visés ont depuis été désactivés pour violation présumée du droit d’auteur. Leurs développeurs disposent toutefois d’une possibilité de contestation auprès de GitHub. Une procédure de contre-notification peut conduire à la restauration des dépôts, à moins que Take-Two n’engage une action judiciaire dans les délais prévus.

Le calendrier de cette offensive est en tout cas intéressant : les quatre demandes ont été publiées le 18 novembre, à la veille de la sortie de GTA 6. Take-Two n’a pas expliqué publiquement ce timing, mais l’éditeur cherche clairement à empêcher la multiplication de versions non officielles de son jeu sur de nouvelles plateformes.