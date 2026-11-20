Instagram déploie un nouvel outil destiné à protéger les créateurs contre les comptes qui republient leurs vidéos sans autorisation. La protection du contenu est une fonctionnalité qui détecte automatiquement les copies de vidéos sur Instagram et Facebook, et permet de les masquer, de leur ajouter un crédit ou simplement de surveiller leur audience. Meta prépare également un système pour repérer les vidéos copiées avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Quatre possibilités pour gérer les vidéos copiées

Cette nouveauté était jusqu’ici réservée aux créateurs sur Facebook. Elle arrive désormais sur Instagram avec un système de détection qui recherche les correspondances visuelles entre les vidéos originales et celles publiées par d’autres comptes. Lorsqu’une copie est détectée, son auteur reçoit une notification et peut consulter son nombre de vues avant de décider de la suite.

Les créateurs inscrits au programme peuvent choisir parmi quatre actions lorsqu’Instagram identifie une vidéo reprenant leur contenu :

Suivre : conserver la vidéo en ligne et surveiller ses performances. C’est le choix par défaut.

conserver la vidéo en ligne et surveiller ses performances. C’est le choix par défaut. Masquer à tout le monde : rendre la copie invisible sur Instagram et Facebook, sans sanction directe pour le compte qui l’a publiée.

rendre la copie invisible sur Instagram et Facebook, sans sanction directe pour le compte qui l’a publiée. Ajouter un lien de crédit : afficher une mention renvoyant vers la vidéo originale ou le profil de son créateur.

afficher une mention renvoyant vers la vidéo originale ou le profil de son créateur. Ignorer la correspondance : abandonner la revendication et laisser la vidéo accessible.

L’outil permet également de créer une liste de comptes autorisés à reprendre les vidéos. Cela évite notamment de signaler les publications d’un second compte appartenant au même créateur, d’un partenaire commercial ou d’un collaborateur.

Une fois inscrit, le créateur bénéficie automatiquement de cette protection pour ses nouvelles vidéos originales. Les anciennes publications peuvent également être ajoutées manuellement. L’accès reste cependant réservé aux profils éligibles selon des critères liés notamment à l’originalité des contenus et au respect des règles de la plateforme. Les créateurs concernés reçoivent une notification dans leur activité, mais peuvent aussi demander à bénéficier de la fonctionnalité.

Instagram veut aussi détecter les copies générées par IA

Le deuxième volet de cette annonce concerne les contenus générés artificiellement. Jusqu’à présent, un système de correspondance visuelle pouvait facilement repérer une vidéo simplement téléchargée puis republiée sur un autre compte. Mais les outils d’IA permettent désormais de conserver les dialogues, les blagues ou le scénario d’une vidéo originale tout en remplaçant complètement les images par des séquences artificielles.

Instagram veut donc aller plus loin avec une nouvelle méthode de détection basée sur les paroles prononcées. Même lorsque les images ont été remplacées par des visuels générés par IA, la plateforme pourra repérer une correspondance avec le discours d’une vidéo protégée.

Cette fonctionnalité sera d’abord testée auprès d’un petit groupe de créateurs dans les prochaines semaines. Meta étudie également des moyens de réduire la visibilité des contenus et des comptes qui utilisent de façon répétée l’IA pour reproduire le travail d’autres créateurs.

Avec cette fonction de protection du contenu, Instagram veut donner davantage de contrôle aux créateurs sur la circulation de leurs vidéos. Toutefois, la plateforme ne promet pas de détecter toutes les formes de copie : les premières protections reposent principalement sur les correspondances visuelles, tandis que la reconnaissance des contenus reproduisant les paroles originales reste expérimentale.